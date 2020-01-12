親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

一邊一國失利 阿扁：從此退出政壇！謝謝了！再見了！

總統選舉結束了 他憂台灣種種危機恐怕才正要開始

紓解選後人潮 高鐵宣布加開三班全自由座列車

2020-01-12 08:29聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

為紓解選舉疏運人潮，台灣高鐵公司經檢視運能調度後，宣布今天加開三班次北上各站停靠全車自由座列車，民眾可多加利用。

高鐵說，將於今天下午及晚間，加開三班次北上各站停靠全車自由座列車（商務車廂除外），分別自左營站、台南站發車，以加強服務周日由左營、台南、嘉義、雲林、彰化、苗栗等地北上人潮。旅客若欲搭乘該三班次商務車廂，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。

加班車資訊如下：

北上8816車次14:10自左營站發車，16:35抵達南港站。

北上8826車次19:22自台南站發車，21:35抵達南港站。

北上8828車次21:20自左營發車，23:40抵達南港站。

台灣高鐵公司再開三班全自由座列車，以紓解選舉人潮。本報資料照片
台灣高鐵公司再開三班全自由座列車，以紓解選舉人潮。本報資料照片
分享

列車高鐵

延伸閱讀

2020大選投票當日 港女在左營高鐵站舉20...

回家投票！高鐵昨運量創史上第5高、南下人次破...

蔡英文8點高雄造勢完瞬移台北 網友驚…交通工...

返鄉投票 人潮湧現

影／林佳龍與妻投票「對選舉如釋重負」 心繫交...

上完夜班衝去搭車 輕裝返鄉投票

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

冷空氣南下 吳德榮：愈晚愈冷 北市最低溫12度

2020-01-12 07:23

選後失眠、情緒低落 精神科醫師六招教你遠離悲情

2020-01-11 21:58

回家投票！高鐵昨運量創史上第5高、南下人次破紀錄

2020-01-11 16:31

呼籲蔡英文正視氣候變遷 彭啟明：沒跟上國際腳步

2020-01-12 09:02

澳洲乾旱高溫釀野火肆虐 賈新興：地球發燒了

2020-01-12 08:42

宜蘭近海23:19規模3.5地震 最大震度宜縣3級

2020-01-11 23:50

投票日搭區間車塞爆 台鐵：汐止站轉轍器故障已修復

2020-01-11 20:43

好市多超高檔冰淇淋被嫌貴 網：官網一個200元

2020-01-11 18:37

年輕媽為錢捐卵獲10萬台幣 經期紊亂求醫診斷結果嚇呆她

2020-01-11 12:34

關東第一名湯 草津「湯揉」習俗

2020-01-11 12:12

冷颼颼~台灣3大名湯你泡過了沒

2020-01-11 12:11

修法未呼應身障者改裝車需求 交通部為德不卒

2020-01-11 12:08

開放考大型重機卻不能改裝 身障者：等於沒用

2020-01-11 12:06

開車去投票注意 現在國道這些路段很塞

2020-01-11 11:35

明天北、東部整日涼 氣象局：下周一最濕冷

2020-01-11 11:08

【即時短評】未呼應身障者改裝車需求 交通部為德不卒

2020-01-11 10:43

身障想騎改裝大型重機 公路總局要再討論

2020-01-11 10:34

開放考大型重機駕照 身障者嘆無法改裝等於沒用

2020-01-11 10:26

正宗的拿坡里披薩有多講究？讓世界披薩冠軍帶你一探究竟！

2020-01-10 18:06

健身靠「純咖啡因」產品增強精力？澳洲率先正式禁止銷售！

2020-01-10 12:09

星宇航空拿到首航3航點航線證書 天天飛單日最多3航班

2019-12-12 20:36

影／雲林又有新生小白猴現蹤 全身雪白萌樣吸睛

2019-12-10 12:55

30歲後大轉行 他是具生化背景的金鐘製作人

2019-11-28 16:17

阿美族才子舒米恩 為了部落賠錢也要辦活動

2019-11-21 16:05

南迴醫院催生之路 同學開名車住豪宅他過勞中風

2019-10-23 10:00

栽了又怎樣！艾怡良唱出不服輸的勇氣

2019-10-15 14:45

已死過一次！書法藝術家自創字體寫活第二人生

2019-09-18 11:00

影／時代眼淚再＋1！北車翻牌式時刻表將退休 網籲：該重視文化價值

2019-07-22 12:00

氣質妹探班暗示「可能沒車回家」 他一句話GG！網崩潰：活該單身

2019-07-21 12:00

大媽想打包Buffet主菜遭拒 瞎扯店家「不環保」 遭服務生神回秒安靜

2019-07-20 12:00

要記住京阿尼最好的樣子！網友票選影響人生最深的三部作品

2019-07-19 18:00

全台都有？超狂foodpanda外送員帥騎百萬重機送餐 網曝無言真相

2019-07-17 20:00

嫉妒最傷你的心！蔡璧名以莊子幽默詮釋 鄧惠文籲修道脫離

2019-07-17 15:25

等候看診他驚見154歲人瑞！ 網笑歪：原來是來自清朝的朋友

2019-07-16 20:00

嫩嬰臉龐激似爆紅「哭臉面具」 她PO組合照網全笑翻

2019-07-01 12:00

他狂瘦45公斤竟遭好市多員工「攔截換照」 網：我看完只有羨慕...

2019-06-29 12:00

還記得她嗎？前威航童顏空姐「世紀天使」現在的下落是…

2019-06-28 20:00

迷戀到做珍奶飯、珍珠啤酒 他列「日本珍奶神品排行」網友讚爆

2019-06-27 18:10

史上最難連連看！你猜的出「李白、杜甫、白居易」分別是哪一位嗎？

2019-06-26 18:20
看更多

熱門文章

殺破狼周運勢／雙子尾牙抽大獎機率高 天秤被爛桃花纏上

2020-01-12 00:00

年輕媽為錢捐卵獲10萬台幣 經期紊亂求醫診斷結果嚇呆她

2020-01-11 12:34

好市多超高檔冰淇淋被嫌貴 網：官網一個200元

2020-01-11 18:37

冷空氣南下 吳德榮：愈晚愈冷 北市最低溫12度

2020-01-12 07:23

昆凌、小野馬泫雅把N°21詮釋得好亮眼 穿搭學起來

2020-01-11 14:11

招桃花就靠它！巴黎萊雅「小粉管唇膏」6款玫瑰粉裸色美翻

2020-01-11 15:55

回家投票！高鐵昨運量創史上第5高、南下人次破紀錄

2020-01-11 16:31

選後失眠、情緒低落 精神科醫師六招教你遠離悲情

2020-01-11 21:58

開車去投票注意 現在國道這些路段很塞

2020-01-11 11:35

全台50店達成！MUJI無印良品「松山車站門市」開幕　溫和洗面乳特價

2020-01-11 13:43

英王室裂解危機 回顧梅根王妃配戴過的珠寶們

2020-01-11 17:03

蘇富比也撐23歲珠寶設計師的場 耳環跟鑽戒都美呆啦

2020-01-11 18:11

不必苦等年終！這些人自有財神眷顧？

2020-01-11 11:03

每日星座運勢／射手風度決定好運氣 事業循序漸進

2020-01-12 00:00

明天北、東部整日涼 氣象局：下周一最濕冷

2020-01-11 11:08

每日星座運勢／雙子不宜做重大決定 出門會有好運

2020-01-12 00:00

【即時短評】未呼應身障者改裝車需求 交通部為德不卒

2020-01-11 10:43

LOEWE機能系列信差包、側背包好時髦 戶外運動也耍帥

2020-01-11 12:16

盤點新春大紅色喜氣穿搭 情侶裝自由配也很可以

2020-01-11 17:20

宜蘭近海23:19規模3.5地震 最大震度宜縣3級

2020-01-11 23:50

車手魂藏不住 周杰倫法國賽車場上甩尾炮製「甜甜圈」

2020-01-11 13:27

身障想騎改裝大型重機 公路總局要再討論

2020-01-11 10:34

冷颼颼~台灣3大名湯你泡過了沒

2020-01-11 12:11

開放考大型重機駕照 身障者嘆無法改裝等於沒用

2020-01-11 10:26

TOTO冬季感恩回饋 下殺5.4折

2020-01-12 00:52

日本金柑王國宮崎首度將「金柑NOUVEAU」慶典引進台灣

2020-01-11 12:26

DIY染出沙龍級髮色！美吾髮快速護髮染髮霜新色超美

2020-01-11 11:44

投票日搭區間車塞爆 台鐵：汐止站轉轍器故障已修復

2020-01-11 20:43

澳洲乾旱高溫釀野火肆虐 賈新興：地球發燒了

2020-01-12 08:42

紓解選後人潮 高鐵宣布加開三班全自由座列車

2020-01-12 08:29

關東第一名湯 草津「湯揉」習俗

2020-01-11 12:12

開放考大型重機卻不能改裝 身障者：等於沒用

2020-01-11 12:06

修法未呼應身障者改裝車需求 交通部為德不卒

2020-01-11 12:08

今彩539第109010期開獎

2020-01-11 20:56

今彩539第109010期 頭獎摃龜

2020-01-11 22:19

雙贏彩第109010期開獎

2020-01-11 21:07

網傳武漢肺炎入侵台灣 疾管署駁斥籲勿再傳

2020-01-11 15:56

雙贏彩第109010期頭獎摃龜

2020-01-11 22:19

仙女濾鏡被自己粉絲戳破！歐陽娜娜「大露深溝」爽PO仙女美照　「超壯生圖」網友全看傻

2020-01-11 15:46

前世情人狠踩老爸臉部「馬殺雞」 萬人笑翻：女兒才有的特權！

2020-01-11 12:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top