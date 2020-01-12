紓解選後人潮 高鐵宣布加開三班全自由座列車

為紓解選舉疏運人潮，台灣高鐵公司經檢視運能調度後，宣布今天加開三班次北上各站停靠全車自由座列車，民眾可多加利用。

高鐵說，將於今天下午及晚間，加開三班次北上各站停靠全車自由座列車（商務車廂除外），分別自左營站、台南站發車，以加強服務周日由左營、台南、嘉義、雲林、彰化、苗栗等地北上人潮。旅客若欲搭乘該三班次商務車廂，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。

加班車資訊如下：

北上8816車次14:10自左營站發車，16:35抵達南港站。

北上8826車次19:22自台南站發車，21:35抵達南港站。