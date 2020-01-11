選後失眠、情緒低落 精神科醫師六招教你遠離悲情

秋冬之際，不少人開始出現情緒低落、煩躁，甚至有的人會莫名的想哭，台南市安南醫院精神科醫師唐心北（左）說，這些可能是「季節性情緒低落」的現象。圖/安南醫院提供 分享 facebook 選舉結果揭曉，許多韓粉痛哭，無法置信輸這麼多，台灣憂鬱症防治協會理事長張家銘指出，每逢大選過後，「選後選舉症候群」患者明顯增加，失眠、情緒低落，建議最近不要看新聞，減少過度刺激，也不要跟別人爭論，盡量轉移焦點，讓生活回歸生活常態。

張家銘指出，選舉已是常態，有人當選，就一定有人落選，大家應接受民意結果，視選舉勝敗為常態，激情過後，整理心情，盡快回歸正常生活。如果因為支持的候選人落選而十分失落，心情大受影響，出現「選後選舉症候群」，建議透過下列六大建議，讓心情平復。

一、暫停看新聞，減少過度刺激。控制自己及家人看選舉相關新聞的時間，或關機、或轉到非選舉相關的節目。太多的新聞使人焦慮、憤怒或難過。 二、避免容易引發情緒爭辯的場合。適當的討論，有助於情緒的發洩，也得到支持。對立的爭辯，反破壞彼此的關係。 三、轉移焦點，回歸生活常態。恢復正常的工作生活，暫時的忙碌些，有助於降低負面的感覺，找回生活控制感。 四、適當飲食睡眠。安排運動休閒。適當的飲食、運動與休閒，有助於情緒的穩定與放鬆。晚上好好睡一覺，休息才能走更遠 的路。 五、用同理心將心比心，尊重體諒不同觀點。站在對方的立場思考，以更寬廣的角度看待不同的觀點，彼此尊重與體諒。 六、生氣不如爭氣，從長遠看抱持希望。某些挫折與磨難，從長遠看未必不好。即使雙方意見不同，也不應傷了和氣。

張家銘說，選舉是一時的，透過隔離轉移，使情緒降溫，加上同理尊重，理性看待選舉結果，可讓選舉帶來的激情落幕，回歸正常生活。當然，若出現過久過強烈的情緒或失落反應，嚴重影響生活功能或關係，仍建議就醫。