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投票日搭區間車塞爆 台鐵：汐止站轉轍器故障已修復

2020-01-11 20:43聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

今天是投票日，不少民眾反映不只馬路上塞車，連搭乘大眾運輸交通工具也塞爆，也有民眾說今天下午從台北車站搭區間車到汐科站，短短路程也塞到不行，對此台鐵解釋，汐止站轉轍器故障所致，晚間7點多已修復完成。

台鐵表示，今天下午2點35分起，由於台鐵汐止站16號轉轍器故障，影響中、西正線上行進站號誌，改手作號誌進站，平均每列車約誤點10到12分，台鐵已經在晚間7點46分修復完畢。

台鐵修復汐止

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