親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

2020總統暨立委選舉 即時開票請鎖定聯合新聞網

日本NHK海外頻道在大陸 蔡英文投票畫面5秒就斷訊

網傳武漢肺炎入侵台灣 疾管署駁斥籲勿再傳

2020-01-11 15:56中央社 台北11日電

網路傳聞指出，武漢不明肺炎在台灣也有確診病例，提醒民眾投票別忘戴口罩。疾管署今天召開記者會駁斥謠言，強調台灣目前並無確診病例，呼籲民眾勿再轉傳。

近日社群網站中有文章指出「武漢那邊的不明肺炎已經確定是新型冠狀病毒了，台灣也有確診病例」，提醒民眾投票一定要戴口罩。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥下午召開記者會，駁斥不實傳聞，強調台灣目前並無確診病例，呼籲民眾勿再轉傳、散布。

莊人祥說，因應中國大陸武漢肺炎疫情，疾管署自去年12月31日啟動由武漢直航入境班機的登機檢疫，已執行19航班，共檢疫2097名旅客及機組員。

截至目前，有症狀者共10名，其中2名符合通報定義個案，經檢驗排除；其餘8人症狀皆已改善或痊癒，經評估無須後送，由地方政府衛生局持續追蹤關懷，國內目前並無中國武漢新型冠狀病毒確診個案。

莊人祥強調，近日看到武漢不明肺炎入侵台灣的不實訊息後，已立即向社群軟體反映，該網友已刪文；台灣事實查核中心也發文澄清，證實此為不實謠言。

疾管署呼籲，民眾接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯「傳染病防治法」第63條或「社會秩序維護法」第63條第5款規定。

民眾若想查證傳染病相關訊息，可撥打免付費防疫專線（1922或0800-001922）洽詢，或參閱疾病管制署全球資訊網 https://www.cdc.gov.tw

肺炎衛生局疫情

延伸閱讀

武漢肺炎病毒基因定序出爐 源自蝙蝠可能性高

取得新型冠狀病毒基因序列 台灣最快一周建立4...

流感高峰恐在農曆年前爆發 高危險群快打疫苗

武漢肺炎出現首名死亡案例 疾管署下午統一說明...

武漢肺炎我列法定傳染病 下周公告

流感重症非老人專利 50歲以上中壯年族群占3...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

關東第一名湯 草津「湯揉」習俗

2020-01-11 12:12

冷颼颼~台灣3大名湯你泡過了沒

2020-01-11 12:11

修法未呼應身障者改裝車需求 交通部為德不卒

2020-01-11 12:08

開放考大型重機卻不能改裝 身障者：等於沒用

2020-01-11 12:06

開車去投票注意 現在國道這些路段很塞

2020-01-11 11:35

明天北、東部整日涼 氣象局：下周一最濕冷

2020-01-11 11:08

【即時短評】未呼應身障者改裝車需求 交通部為德不卒

2020-01-11 10:43

身障想騎改裝大型重機 公路總局要再討論

2020-01-11 10:34

開放考大型重機駕照 身障者嘆無法改裝等於沒用

2020-01-11 10:26

返鄉投票熱！桃機連3天入境數勝出境 今瞬反轉

2020-01-11 00:34

北農殘菜運台中銷毀 翁震炘：省處理費

2020-01-11 00:31

「行動綠方舟」 5分鐘寶特瓶變花器

2020-01-11 00:23

目標零酒駕 酒精鎖新制3月上路

2020-01-11 00:19

流感高峰恐在農曆年前爆發 高危險群快打疫苗

2020-01-10 23:43

醫病天地／愛吃高脂肪食物 恐傷視力

2020-01-10 23:43

幸福公路App 助你春節不塞車

2020-01-10 23:40

大選旅客疏運 林佳龍視察雙鐵車站

2020-01-10 23:35

投票湧人潮 返宜蘭客運班班滿

2020-01-10 23:34

健康你我他╱走路做健康操 90歲健檢無紅字

2020-01-10 23:25

管灌病人用藥有限制 需注意劑型

2020-01-10 23:20

返鄉投票熱 雲嘉南高鐵班班客滿

2020-01-10 23:15

科普好健康／微創腹式腰椎融合術 讓伍茲重展高球雄風

2020-01-10 23:08

057諧音你有錢 台中幸運兒選號刮出100萬

2020-01-10 20:39

粉紅兔子不叫「卡娜赫拉」真相曝光 網驚：長知識了

2020-01-10 20:22

搶破頭！三度追加補助配額 易遊網訂房最高現折1200

2020-01-10 19:39

「香港新春匯演」首度移師這裡！3大亮點 費用全免

2020-01-10 19:38

日本人必買「台灣LV」化身悠遊卡 引發網暴動搶購

2020-01-10 19:31

小心！油炸食物含糖飲料不只變胖 還會傷害視力

2020-01-10 18:49

春水堂珍奶「調漲」她不解原因 網點出重點

2020-01-10 18:33

返鄉投票人潮出籠 客運比平日增2成左右

2020-01-10 18:11

正宗的拿坡里披薩有多講究？讓世界披薩冠軍帶你一探究竟！

2020-01-10 18:06

酒精鎖3月上路！酒駕吊銷重考1年內須自費加裝

2020-01-10 18:04

社福津貼調升 衛福部估計全台282萬人受惠

2020-01-10 18:01

台61線龍井至清水段區間測速 春節疏運前元月15日開張

2020-01-10 17:38

氣炸鍋VS微波爐哪個必買？ 網大多推這個「不敗家電」

2020-01-10 17:28

被台南牛肉爐征服 美國記者：難怪川普要保住台灣

2020-01-10 16:52

吸引旅客春節赴澳門旅遊 初三初八花車匯演登場

2020-01-10 16:32

20多年老店用豆漿湯底＋炸蛋 還有滿滿蛤蠣

2020-01-10 15:54

流感疫情最高峰恐在春節前 公費疫苗估節前用罄

2020-01-10 15:07
看更多

熱門文章

氣炸鍋VS微波爐哪個必買？ 網大多推這個「不敗家電」

2020-01-10 17:28

返鄉投票熱！桃機連3天入境數勝出境 今瞬反轉

2020-01-11 00:34

日本人必買「台灣LV」化身悠遊卡 引發網暴動搶購

2020-01-10 19:31

粉紅兔子不叫「卡娜赫拉」真相曝光 網驚：長知識了

2020-01-10 20:22

投票日勞工上班要給加班費 違法最高罰100萬

2020-01-10 19:48

酒精鎖3月上路！酒駕吊銷重考1年內須自費加裝

2020-01-10 18:04

疑年紀太大 新竹動物園等同人類90歲紅毛猩猩摔落不治

2020-01-10 16:55

被台南牛肉爐征服 美國記者：難怪川普要保住台灣

2020-01-10 16:52

Jo Malone「刺繡香水枕」太美！可當隨身香包、還能收納小物

2020-01-10 16:42

年輕媽為錢捐卵獲10萬台幣 經期紊亂求醫診斷結果嚇呆她

2020-01-11 12:34

每日星座運勢／天秤節約意識特別強 事業秉持熱忱

2020-01-11 00:00

新竹動物園高齡紅毛猩猩摔落駁坎 傷重不治

2020-01-10 15:48

流感高峰恐在農曆年前爆發 高危險群快打疫苗

2020-01-10 23:43

春水堂珍奶「調漲」她不解原因 網點出重點

2020-01-10 18:33

社福津貼調升 衛福部估計全台282萬人受惠

2020-01-10 18:01

台61線龍井至清水段區間測速 春節疏運前元月15日開張

2020-01-10 17:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top