網傳武漢肺炎入侵台灣 疾管署駁斥籲勿再傳

網路傳聞指出，武漢不明肺炎在台灣也有確診病例，提醒民眾投票別忘戴口罩。疾管署今天召開記者會駁斥謠言，強調台灣目前並無確診病例，呼籲民眾勿再轉傳。

近日社群網站中有文章指出「武漢那邊的不明肺炎已經確定是新型冠狀病毒了，台灣也有確診病例」，提醒民眾投票一定要戴口罩。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥下午召開記者會，駁斥不實傳聞，強調台灣目前並無確診病例，呼籲民眾勿再轉傳、散布。

莊人祥說，因應中國大陸武漢肺炎疫情，疾管署自去年12月31日啟動由武漢直航入境班機的登機檢疫，已執行19航班，共檢疫2097名旅客及機組員。

截至目前，有症狀者共10名，其中2名符合通報定義個案，經檢驗排除；其餘8人症狀皆已改善或痊癒，經評估無須後送，由地方政府衛生局持續追蹤關懷，國內目前並無中國武漢新型冠狀病毒確診個案。

莊人祥強調，近日看到武漢不明肺炎入侵台灣的不實訊息後，已立即向社群軟體反映，該網友已刪文；台灣事實查核中心也發文澄清，證實此為不實謠言。

疾管署呼籲，民眾接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯「傳染病防治法」第63條或「社會秩序維護法」第63條第5款規定。

民眾若想查證傳染病相關訊息，可撥打免付費防疫專線（1922或0800-001922）洽詢，或參閱疾病管制署全球資訊網 https://www.cdc.gov.tw。