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排隊人潮湧現 黃敏惠：預估投票率破7成

郭台銘偕曾馨瑩投票 抱怨「印子太濕」小問題應解決

開車去投票注意 現在國道這些路段很塞

2020-01-11 11:35聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

今天是大選決戰日，除了搭車返鄉投票之外，很多人也會開車回家投票，根據高速公路網站資料顯示，今天上午11時左右，國3環東往南港路段時速僅有10公里。此外，國3甲木柵到深坑、萬芳到木柵、國3的三鶯到鶯歌系統時速也都不到20公里，開車族要特別留意。

交通部高速公路局交管組組長卓明君表示，預估選舉疏運期間國道交通量為101百萬車公里，與一般例假日相當，並沒有特別因選舉而影響到國道交通。

根據高速公路局網站資料顯示，上午11時每小時低於20公里的紫爆路段，包括國3環東往南港方向、國3甲木柵到深坑、國3甲萬芳到木柵以及國3三鶯到鶯歌系統。另外，台88鳳山到五甲、國1三重到台北、國3樹林到三鶯、國1北斗到員林、台64板橋到中和也非常塞，時速都不超過30公里。

卓明君說，目前南港方向回堵主要是往國五宜蘭方向的車輛多，通常例假日都是這樣的狀況，已經請交控中心彈性進行儀控設置，平衡周邊交通。

卓明君表示，國道也有一些事故，也得局部路段低於每小時40公里，預計事故排除後就會恢復。

今天上午11時左右，國道十大最塞路段。圖／高速公路局提供
今天上午11時左右，國道十大最塞路段。圖／高速公路局提供
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