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開放考大型重機駕照 身障者嘆無法改裝等於沒用

2020-01-11 10:26聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

在身障團體的爭取下，交通部終於開放他們可以報考大型重機駕照，卻不包含改裝的大型重機。許多身障者認為，這種開放等於沒開放，他們長年訴求要考大型重機，就是因為150cc普通重機改裝之後容易故障。中華民國身心障礙聯盟說，國內僅約1%的身障者有能力騎乘未改裝的機車，下周將到交通部通用會議上表達意見，盼交通部可再修法。

過去身障者可以用一般車輛或者改裝的輕型、重型機車報考機車駕照，交通部去年底公布「身心障礙者報考汽車及機車駕駛執照處理要點」修正發布部分條文，指今年起身障者在不改裝車輛的情形下，也可以報考大型重型機車駕照。

身障聯盟從2008年開始，就向交通部與公路總局爭取放寬肢體障礙者報考機車的排氣輛限制。障盟表示，如今修法後，數年來的訴求算是再跨出一大步。不過，僅開放報考未經改裝的大型重機，受惠者非常少，應該要讓身障者使用大型重機的改裝車報考。

身心障礙聯盟常務理事劉金鐘表示，只開放身障者報考大型重機駕照，根本沒有用，很多人問他駕照怎麼考，但是，政府做一半就發布，很多細節還沒有配套，「只是高興一下可以考了，但是要怎麼考沒有人知道」，現在都還沒有講。

劉金鐘表示，身障者騎重機不是為了好玩，而是工作與生活需要。他說，有些人住在山區需要爬坡，小馬力的車子一下就報銷，而且拖著很重的改裝設備，上山區也十分驚險。

障礙者何崑男先生表示，身障者現在只能用150cc的普通重型機車改裝車，但改裝設備實在太重，普通重機馬力不足，常造成引擎、輪胎故障，需要花大筆費用修復，往往修一次要數千元。他們才希望放寬騎乘大型重機改裝車。

身障聯盟專員汪育儒表示，身障聯盟曾針對近90位身障者做過問卷調查，僅一、兩位騎乘的機車是未經改裝的，可能指頭或腳有一些問題的人，才有辦法騎乘未經改裝的重型機車。大部分的身障者騎乘機車仍需要改裝，如輔助輪等設備，這次開放受惠的人不多。

今年起身障者可以報考大型重機駕照，不過無法用改裝的重機車報考，許多身障者認為，這...
今年起身障者可以報考大型重機駕照，不過無法用改裝的重機車報考，許多身障者認為，這種開放等於沒開放，完全沒有用。本報資料照片
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身障者重機駕照

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