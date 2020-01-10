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選舉近親友情緒勒索頻傳 醫師教一句話化解危機

2020-01-10 19:53中央社 台北10日電

隨2020大選日近逼，親子間情緒勒索事件也時有所聞。醫師表示，人與人之間應尊重彼此選擇，面對家人情緒勒索，以一句「我了解了」就能化解危機，別因選舉輸掉家庭溫暖。

台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典今天接受中央社記者訪問時表示，隨大選逼近，精神科門診患者明顯增加，主要以焦慮、失眠為主，也有許多患者因政治立場和家人不同，面臨情緒勒索飽受困擾。

這次選舉被外界喻為「世代之戰」，許多長輩和子女因政治立場不同，讓關係出現裂痕。

許正典說，近期聽說不少民眾為了幫支持的政治人物催票，對家人展開親情攻勢，卻也成了情緒勒索的一種，不只父母對孩子情緒勒索，身邊也有朋友的孩子受到同儕間的壓力或有特定立場的堅持，要求父母一定要投給特定候選人，不然就離家出走，也令父母相當無奈。

許正典指出，人與人之間應尊重彼此選擇，面對家人情緒勒索，最好不要硬碰硬，以簡單一句「我了解了」就能化解危機，不然即便贏了選舉結果，仍可能輸掉家庭的溫暖。

他建議，當和家人、朋友意見相左時，不妨當個聽眾或觀眾保持平常心，或將話題帶往選舉以外的事情，例如關心彼此生活、課業、工作、感情、人際關係等，一起安排選舉後出遊散心，遠離選舉帶來的影響。

患者醫師

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