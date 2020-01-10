搶破頭！三度追加補助配額 易遊網訂房最高現折1200

易遊網自去年10月下旬開始，獲觀光局秋冬旅遊補助配額，取得最多配額量5,000間，上線不到一個月全數申請完畢，並於12月二度追加5,000名額也額滿用罄，民眾反應熱烈。因秋冬旅遊補助延長至1月底，政府第三度提撥5,000名額。1月20日前，易遊網再加碼200元折扣碼，訂房滿2,000即可抵用，加上秋冬千元補助，最高可現省1,200元。

根據易遊網累積上萬筆訂房補助資料，使用秋冬補助，「新竹福華大飯店」以每晚最低千元有找就能入住五星級飯店的高CP值帶動買氣，是最熱賣的五星級飯店。溫泉渡假飯店來說，則是「捷絲旅宜蘭礁溪館」最受歡迎，最低免2千就能享受擁有絕佳旅客評鑑的溫泉設施，加上鄰近礁溪火車站，交通方便，利於規劃短天數旅行。而商務飯店以擁有購物商場的「臺中公園智選假日飯店」最熱銷，每人每晚不到千元就能入住，省荷包超有感。

秋冬旅遊補助適用期間至1月31日為止，業者提醒，相關補助規定皆比照觀光局自由行補助辦法，補助款的退返流程會於旅客入住日後，將補助款刷退給符合資格的旅客，並採入住先後依序發送，配額用完為止。相關資訊可至官網查詢：https://hotel.eztravel.com.tw/domestic/promoPage/travelallowance。