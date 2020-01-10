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選舉近逼焦慮失眠患者增 簡單撇步調適心情

2020-01-10 19:39中央社 台北10日電

隨總統立委大選近逼，精神科求診患者明顯增加，以焦慮、失眠居多，醫師建議少和意見相左者談政治，選後關掉電視、遠離手機，暫時脫離一下，找回原有生活節奏，轉移負面情緒。

台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典今天接受中央社記者訪問時表示，隨大選逼近，到精神科求診的民眾明顯增加，根據近期觀察，門診中出現2種現象，一種是過度擔心選舉結果，導致嚴重焦慮；另一種則是連夜關注政論節目、看造勢活動直播等，導致睡眠作息大亂。

台大醫院精神醫學部兼任主治醫師林煜軒也有相同的觀察，以往病情穩定的患者近期在回診時，都紛紛傾訴最近煩惱變多，大多是面對選舉或改變帶來的壓力所致，另因選舉期間面對政治立場不同的家人、朋友，也可能造成衝突和對立。

林煜軒說，選舉造成的人際衝突和選戰策略有相當大的關係，各方候選人在大力催票的過程中，經常讓民眾落入非黑即白的圈套，一旦親友的意見和自己不同，就可能產生衝突、讓關係出現裂痕，社群網站上也經常出現「你支持xx候選人就和我解除好友關係」的貼文，這些作法其實違反人際相處原則，也會讓彼此關係變得緊張。

許正典說，一名60幾歲媽媽因失眠長期接受治療，日前回診時向他抱怨，旅居國外的老友最近好不容易回台投票，原本是開心的敘舊，卻因對方一句「一定要支持xxx」，最後兩人不歡而散。

林煜軒強調，改變別人的想法是最難的，若發現家人或好友政治立場不同，不妨避免談論政治或找其他朋友拉票，或找立場相同的朋友討論就好，畢竟「選舉是一時的，家人是永遠的」。

選後若支持的一方敗選，林煜軒建議關掉電視、遠離媒體和社群，讓自己暫時脫離一下，找朋友出來聚一聚、聊聊天，利用面對面的情感交流緩解敗選的負面情緒。

許正典則建議，想緩解選舉帶來的負面情緒，最簡單的方法就是找回原有的生活節奏，像往常一樣上菜市場、社區大學，做喜歡做的休閒娛樂來轉移負面情緒。

醫師患者

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