小心！油炸食物含糖飲料不只變胖 還會傷害視力

油炸食物及含糖飲料導致肥胖還會增加心血管疾病等風險，但高脂肪食物還會影響視力健康。最近有研究指出，經常攝取不健康飲食的民眾，黃斑部病變的機率比起地中海飲食習慣的人高出三倍。

南投醫院眼科主任何建賢說，黃斑部是視網膜中心處的感光區，當黃斑部病變或退化時，視野會出現扭曲、變形或視力下降等症狀，若沒有治療恐導致視力嚴重惡化。用眼過度、工作高度依賴光線、長時間暴露藍光和紫外線、高度近視等因素，都有可能促使黃斑部病變提早報到。

美國一項研究針對約1300多人進行18年研究，所有參與者進行2次與飲食相關的調查，研究人員將食物分為29類，研究發現，黃斑部病變晚期患者，多半偏好西式飲食，高風險的食物包含紅肉、奶油、加工食品、脂肪類、高脂乳製品及油炸食品等，這項研究發表在「英國眼科學雜誌」。

何建賢說，紅肉、奶油、加工食品、脂肪類、高脂乳製品及油炸食品等食物的攝取對於黃斑部病變的影響，尚待進一步釐清，但建議民眾平時應均衡飲食，可多攝取蔬果，禁菸，養成規律運動的習慣，少接觸3C產品，都是視力保健的好方法。