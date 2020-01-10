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酒精鎖3月上路！酒駕吊銷重考1年內須自費加裝

2020-01-10 18:04聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

酒駕零容忍。本報資料照片
酒駕零容忍。本報資料照片
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酒駕新制去年7月1日上路，今年3月起酒駕肇事致人重傷死亡、5年內2度酒駕累犯，吊銷駕照3至12年，重新考領駕照後，一年內開車，車輛必須強制加裝酒精鎖，每次發動開車前需吹氣酒測，酒精濃度不得高於0.09毫克，車輛才可發動，且每運轉45至60分鐘必須再吹一次，並不得代吹，違者可處6000至12000元，汽機車皆適用，推估每年影響2千人。

過去曾推估國外原廠酒精鎖一副約15萬元，國內業者研發製造價格約6萬元，交通部近來找業者開會，未來酒精鎖新制上路後，將可採取賣斷或租賃，但實際價格尚未最後確定。交通部表示，國內目前有四家業者已有研發或進口，包含天基電子工業、台灣寰康科技、志伸公司、武士智科技等四家，崧浩科技仍在研發，但須通過車輛安全審驗中心檢驗。

美國、荷蘭等國家落實酒精鎖多年，交通部參考歐美規範，今天預告修正「車輛點火自動鎖定裝置安裝及管理辦法（草案）」，明訂重新考照酒駕累犯駕駛人經考驗合格後，將發給註記一年內僅能使用管制車輛之駕駛執照，並應依持照條件規定駕車。同時訂定酒精鎖安裝規範、標準等。

交通部表示，5年內兩度酒駕的累犯須吊銷駕照3年、酒駕肇事致人重傷或死亡則須吊照10至12年。根據新制，今年3月1日新制上路後，過去遭吊銷、重新考領後，3月起一年內若要開車，車上就必須裝有酒精鎖，違者可處6000至12000元，車上有酒精鎖但沒正常作用也是6000至12000元，同時必須當場移置保管，繳完罰鍰、拖吊費，才可領回。

根據規範，曾經酒駕遭吊銷駕照、重新考回駕照後，若在一年內要開車，必須向監理機關登記，駕駛車輛須裝有酒精鎖，每次發動開車前必須先吹氣，確認酒測未超標後才可發動，5分鐘內必須先重測一次，汽車運轉45至60分鐘內，也會隨機要求一次重新試驗，若駕駛未再吹氣，酒精鎖會發出聲音或光來警示，勸告駕駛停止汽車，否則就會一直閃燈、和發出聲音，直到車輛熄火，或是重新通過酒測。

為避免代吹，新制規定酒精所需有攝影功能，駕駛每月必須前往酒精鎖供應商等服務中心，進行設備檢查、下載紀錄資料，酒精鎖供應商必須保存資料至少3個月。若有人代吹，可處代吹氣者6000至12000元；若駕駛裝設酒精鎖後，每月未定時報到、檢查設備，也可處6000至12000元。

酒精所規範是參考 EN 50436-1、美國維吉尼亞州車輛點火自動鎖定裝置計畫及荷蘭車輛點火自動鎖定裝置計畫，日前曾有立委提過可在亞馬遜上買到799元的酒精鎖，不符規範。

日本東海電子員工示範須先呼氣酒測才能發動的「酒精鎖」。 （法新社）
日本東海電子員工示範須先呼氣酒測才能發動的「酒精鎖」。 （法新社）
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕駕照荷蘭

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