粉紅兔子不叫「卡娜赫拉」真相曝光 網驚：長知識了

紅透半邊天的卡娜赫拉，不是粉紅兔兔名字，而是作者名字。圖／7－ELEVEN提供 分享 facebook

紅透半邊天的「粉紅兔兔」與「P助」憑藉著傻萌外表，融化許多大小朋友的心。但近日有網友發文表示，自己去看卡娜赫拉的特展才知道，其實卡娜赫拉是作者的名字，原來自己一直誤會叫錯，貼文一出，引發網友附和「2020最震驚！」

原PO在PTT發文寫道，每次去夾娃娃還是逛夜市，都會說那隻粉紅兔子是卡娜赫拉，還很有自信的跟姪女這樣講，結果最近和朋友去看卡娜赫拉的特展才知道，原來卡娜赫拉是作家本人名字！那些角色是粉紅兔兔、P助、殭屍貓等，原PO瞬間尷尬的想挖洞鑽進去，還被好友嘲笑吐槽，回家馬上跟姪女訂正錯誤，最後原PO好奇詢問，「絕對有人跟我一樣對吧？」

貼文一出，吸引許多鄉民回應，「我以為那隻兔子就叫卡娜赫拉」、「跟你一樣一直誤會，現在才解惑」、「看這篇才知道XD」、「+1你不孤單」、「什麼 ！本名叫粉紅兔兔，我也以為叫卡娜赫拉」、「2020第一波冷知識誕生」、「作品原文叫做卡娜赫拉的小動物們。」

事實上，卡娜赫拉的確是作者的名字，主角粉紅色兔子名叫「兔兔」，而日文的Usagi就是兔子的意思，而跟兔兔感情良好的白色小鳥名叫「P助」，可愛又呆萌的風格，深受民眾喜愛。