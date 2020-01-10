親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

不服蔡英文凱道造勢交管 藝人趙駿亞竟將交警推飛倒地

粉紅兔子不叫「卡娜赫拉」真相曝光 網驚：長知識了

2020-01-10 20:22聯合新聞網 綜合報導

紅透半邊天的卡娜赫拉，不是粉紅兔兔名字，而是作者名字。圖／7－ELEVEN提供
紅透半邊天的卡娜赫拉，不是粉紅兔兔名字，而是作者名字。圖／7－ELEVEN提供
分享

紅透半邊天的「粉紅兔兔」與「P助」憑藉著傻萌外表，融化許多大小朋友的心。但近日有網友發文表示，自己去看卡娜赫拉的特展才知道，其實卡娜赫拉是作者的名字，原來自己一直誤會叫錯，貼文一出，引發網友附和「2020最震驚！」

原PO在PTT發文寫道，每次去夾娃娃還是逛夜市，都會說那隻粉紅兔子是卡娜赫拉，還很有自信的跟姪女這樣講，結果最近和朋友去看卡娜赫拉的特展才知道，原來卡娜赫拉是作家本人名字！那些角色是粉紅兔兔、P助、殭屍貓等，原PO瞬間尷尬的想挖洞鑽進去，還被好友嘲笑吐槽，回家馬上跟姪女訂正錯誤，最後原PO好奇詢問，「絕對有人跟我一樣對吧？」

貼文一出，吸引許多鄉民回應，「我以為那隻兔子就叫卡娜赫拉」、「跟你一樣一直誤會，現在才解惑」、「看這篇才知道XD」、「+1你不孤單」、「什麼 ！本名叫粉紅兔兔，我也以為叫卡娜赫拉」、「2020第一波冷知識誕生」、「作品原文叫做卡娜赫拉的小動物們。」

事實上，卡娜赫拉的確是作者的名字，主角粉紅色兔子名叫「兔兔」，而日文的Usagi就是兔子的意思，而跟兔兔感情良好的白色小鳥名叫「P助」，可愛又呆萌的風格，深受民眾喜愛。

紅透半邊天的卡娜赫拉，不是粉紅兔兔名字，而是作者名字。圖擷自instagram
紅透半邊天的卡娜赫拉，不是粉紅兔兔名字，而是作者名字。圖擷自instagram
分享

PTT

延伸閱讀

購買超商199元福袋 開箱驚見「媽祖加持開運...

蔡依林演唱會遇「阿嬤們排隊」 內行人曝：黃牛...

氣炸鍋VS微波爐哪個必買？ 網大多推這個「不...

男子遭鄰居持槍攻擊 3條流浪狗「報恩捨命」護...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

酒精鎖3月上路！酒駕吊銷重考1年內須自費加裝

2020-01-10 18:04

社福津貼調升 衛福部估計全台282萬人受惠

2020-01-10 18:01

日本人必買「台灣LV」化身悠遊卡 引發網暴動搶購

2020-01-10 19:31

台61線龍井至清水段區間測速 春節疏運前元月15日開張

2020-01-10 17:38

小心！油炸食物含糖飲料不只變胖 還會傷害視力

2020-01-10 18:49

春水堂珍奶「調漲」她不解原因 網點出重點

2020-01-10 18:33

返鄉投票人潮出籠 客運比平日增2成左右

2020-01-10 18:11

搶破頭！三度追加補助配額 易遊網訂房最高現折1200

2020-01-10 19:39

「香港新春匯演」首度移師這裡！3大亮點 費用全免

2020-01-10 19:38

正宗的拿坡里披薩有多講究？讓世界披薩冠軍帶你一探究竟！

2020-01-10 18:06

氣炸鍋VS微波爐哪個必買？ 網大多推這個「不敗家電」

2020-01-10 17:28

被台南牛肉爐征服 美國記者：難怪川普要保住台灣

2020-01-10 16:52

吸引旅客春節赴澳門旅遊 初三初八花車匯演登場

2020-01-10 16:32

20多年老店用豆漿湯底＋炸蛋 還有滿滿蛤蠣

2020-01-10 15:54

流感疫情最高峰恐在春節前 公費疫苗估節前用罄

2020-01-10 15:07

中藥櫃前好食光 富含媽媽味的幸福家常牛肉麵

2020-01-10 14:53

台灣與綠光最近的距離 相遇率99%的加拿大小鎮

2020-01-10 14:50

陸5天沒更新武漢肺炎數據 我下周完成法定傳染病公告

2020-01-10 14:41

228連假離島航班 13日開放訂位

2020-01-10 14:32

投票日好天氣 後天氣溫溜滑梯

2020-01-10 14:29

返鄉投票熱 高鐵今明加開5班站站停自由座

2020-01-10 14:27

國人乳房篩檢率 首度突破4成

2020-01-10 14:25

冷眼集／遏劣品北送 北農別當濫好人

2020-01-10 14:23

高麗菜北送再南運銷毀挨批 北農老總：送台中省錢

2020-01-10 14:20

明天就是投票日 金門小三通機場湧現返鄉投票人潮

2020-01-10 13:57

大樓有管理員他嫌沒隱私 網友激辯優缺點

2020-01-10 13:14

影／苑裡漁港下水道口發現豬屍 海巡「如臨大敵」

2020-01-10 13:06

新型除草劑配方 農委會茶改場供茶農無償使用

2020-01-10 12:42

甩尿騷車廂臭名 機捷直達車換新椅迎新年

2020-01-10 12:09

健身靠「純咖啡因」產品增強精力？澳洲率先正式禁止銷售！

2020-01-10 12:09

投票返鄉潮來了！ 國道客運上午運量多2成

2020-01-10 12:05

228連假離島航班 下周一上午9時開放訂位

2020-01-10 11:36

網路催化首投族投票意願增 官警怨「孩子被洗腦」

2020-01-10 11:23

金價飆破6年新高！投資人該不該買、該怎麼買？

2020-01-10 11:00

雙北捷運站超過100個 買房追著「這6站」就對了

2020-01-10 10:59

影／春節怎麼玩賞太平山？ 全攻略出爐了

2020-01-10 10:49

交通部長林佳龍今視察總統大選交通疏運計畫

2020-01-10 10:41

大選決戰日…雙鐵南下一票難求 客運備好要增一成運量

2020-01-10 10:37

北漂妹返家投票遇「交通阻礙」 網友教高鐵票怎麼買

2020-01-10 10:34
看更多

熱門文章

撐了6年！欣葉日式自助餐5月1日「調漲60～80元」

2020-01-09 21:30

超值全餐貴5元、麥克雞塊漲1元 麥當勞1月15日調價

2020-01-10 11:04

農曆年前物價升 肯德基、麥當勞漲完換漢堡王漲

2020-01-10 11:26

男友家拜年她考慮3種禮盒 網提醒：第2種別送長輩

2020-01-10 10:16

回家投票 高鐵今明再加開5班全車自由座列車

2020-01-10 08:25

氣炸鍋VS微波爐哪個必買？ 網大多推這個「不敗家電」

2020-01-10 17:28

3公尺長罕見深海魚出沒日本海岸 目擊者：不可思議

2020-01-10 15:12

小孟塔羅：2020有什麼秘密會被揭發？

2020-01-10 09:31

考量營運策略 麥當勞：15日起部分產品調整價格

2020-01-10 10:47

麥當勞宣布好消息 麥香魚、麥香鷄15日起調降5元

2020-01-10 11:44

限量4千個的米奇米妮行李箱快搶！7-11「第2波迪士尼集點送」1月15日登場

2020-01-10 12:08

大樓有管理員他嫌沒隱私 網友激辯優缺點

2020-01-10 13:14

星巴克進駐台泥DAKA 「花蓮和平門市」成打卡熱門景點

2020-01-10 01:44

豆菜逾半農藥超量 甜豆全中鏢

2020-01-10 00:36

被台南牛肉爐征服 美國記者：難怪川普要保住台灣

2020-01-10 16:52

疑年紀太大 新竹動物園等同人類90歲紅毛猩猩摔落不治

2020-01-10 16:55

她嘆一有錢就被迫花掉 網安慰：原來不是只有我

2020-01-10 11:24

每日星座運勢／處女事業忙碌助發展 投資風險較小

2020-01-10 00:00

歲末年終！12生肖在「哪方面」必能收穫滿滿？

2020-01-10 10:39

女友要求「3000元紅包」 他傻眼問：該放生嗎？

2020-01-10 15:08

北漂妹返家投票遇「交通阻礙」 網友教高鐵票怎麼買

2020-01-10 10:34

甩尿騷車廂臭名 機捷直達車換新椅迎新年

2020-01-10 12:09

影／苑裡漁港下水道口發現豬屍 海巡「如臨大敵」

2020-01-10 13:06

酒精鎖3月上路！酒駕吊銷重考1年內須自費加裝

2020-01-10 18:04

每個女人必養成6個好習慣 才不會25歲就被叫「阿姨」

2020-01-09 21:29

新竹動物園高齡紅毛猩猩摔落駁坎 傷重不治

2020-01-10 15:48

吳德榮：後天晚間至下周一 高山降雪機率高

2020-01-10 07:57

餐酒館熱潮蔓延新北 小鐵鍋、勝博殿進駐比漾廣場

2020-01-09 22:18

氣象局：投票日好天氣 隔天氣溫溜滑梯

2020-01-10 09:38

【兒女心情】林沛絨／曾被遺忘的時光

2020-01-10 06:00

日本人必買「台灣LV」化身悠遊卡 引發網暴動搶購

2020-01-10 19:31

爆增！辛亥隧道區間測速 5天抓2253件

2020-01-09 23:38

【我愛一個人煮-98】太陽臉／乾麵三道

2020-01-10 06:00

【我見我思】小魚媽媽／有愛無礙的旅行

2020-01-10 06:00

白皙美腿秀粉紅小白鞋 劉詩詩示範新年招桃花穿搭

2020-01-09 23:18

春水堂珍奶「調漲」她不解原因 網點出重點

2020-01-10 18:33

買年菜避免農藥也下肚 專家教你這麼做

2020-01-10 03:46

影／春節怎麼玩賞太平山？ 全攻略出爐了

2020-01-10 10:49

投票日好天氣…隔天轉濕冷

2020-01-10 00:36

台北茶花展登場 珍貴黑色茶花吸睛

2020-01-10 11:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top