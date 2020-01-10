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社福津貼調升 衛福部估計全台282萬人受惠

2020-01-10 18:01聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

因應物價指數成長，每四年調整一次的社福津貼，衛福部宣布今年起低收入戶的生活補助、國民年金等津貼，統統調升，經費預計增加50億元，預計有282多萬人受惠，調升的經費，是衛福部、原民會公務預算以及主計總處的一般性補助款支應，目前已經提撥經費給地方政府，由於調升社福津貼是今年一月才公布，影響今年一月社福津貼發放，因此一月份的差額將於二月補足。

社工司科長李璧如表示，社福津貼每四年調升一次，上一次調整是在民國105年，依照民國104年的物價指數作一調整，相隔四年，今年社福津貼調升，是因應去年的消費者物價指數與民國104年相比，成長3.97％。

社福津貼包含，低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、身障者生活補助、中低收入戶老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助，以及國民年金的部分，含老年基金保證年金、身障基本保證年金、老年年金、身障年金、遺屬年金、原住民給付。

李璧如表示，每一項補助都有不同的細項規定，低收入戶的標準就有三款，完全沒有收入、低於最低生活費等，再依照各縣市的最低生活費等制度，依不同的指標提撥社福津貼，今年調整社福津貼後，以低收入戶家庭生活補助而言，過去的補助介於每人每月6115元到1萬6580元，今年起，將提升至每人每月6358元到1萬7005元。

李璧如表示，調整後的社福津貼以及給付，即日起生效，但是社福津貼調整的公告在1月9日，因此部分縣市已經先提撥今年1月的社福津貼，若是社福津貼與過去沒有改變者，權益就不會受到影響，但是社福津貼調整後，津貼有調升者，其差額將於2月時補齊。

李璧如表示，民眾對於此次調整若有不清楚之處，可向戶籍所在地之直轄市及縣市政府社會局處洽詢，也可以手機或市內電話撥打衛生福利部1957免付費福利諮詢專線詢問。

衛福部公告最新的社福津貼調整情形。圖／衛福部提供
衛福部公告最新的社福津貼調整情形。圖／衛福部提供
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低收入戶身障者國民年金

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