台61線龍井至清水段區間測速 春節疏運前元月15日開張

每逢連續假期，國道一號中山高台中王田交流道到彰化交流道路段，都會塞成像停車場。本報資料照片 分享 facebook

交通部公路總局從1月23日起到29日一連9天實施春節連續假期交通疏運計畫，為紓解返鄉出遊的人潮，推出多項乘客運優惠措施，並推出「幸福公路App」做為開車的貼心小秘書，結合國省道即時交通資訊及地圖顯示，協助用路人避開國道壅塞路段行駛替代路徑。

彰化監理站站長王顯文指出，在搭乘客運的優惠措施，包括推出搭乘89條國道客運路線享平日票價優惠或原價85折優惠、使用電子票證搭乘臺灣好行39條公路客運路線更享半價優惠；搭乘所有國道客運、臺鐵及高鐵在10小時內使用電子票證轉乘在地客運，還可享1段票或基本里程免費優惠。

彰化地區也另有好康，王顯文表示，監理站已協調彰化客運及員林客運等公路客運業者，除在春節連假期間增班營運外，另外，假日限定的臺灣好行清水岩線、彰南快線更提供一日旅遊票券，沿線商家也配合採取優惠措施。相關資訊可至「公路客運乘車資訊查詢系統公路客運乘車資訊查詢系統」查詢。

國道中部路段是春節期間易壅塞路段，國道1號替代道路有台74、台74甲、台1線；國道3號替代道路有台61線及台14線，沿線已完成引導標誌，又台61線彰化路段去年12月27日全線通車，可提供新竹至台南間安全又便捷的國道替代路線，速限均為90公里，為了防制超速，在龍井至清水路段設置區間測速設備，預定1月15日啟用；1月27日（初三）及28日（初四）全日，封閉國3中興系統北上入口匝道，建議民眾盡量不要行走台76線經八卦山隧道接國3北上，避開國道壅塞車潮。

在交通疏導方面，彰化縣政府在溪州公園舉辦「花在彰化」及熱門的田尾公路花園，南部北上民眾可在國1北斗交流道接150線，再接台1線北上至田尾公路花園避開壅塞路段；前往大佛風景區可由國1彰化交流道接台19線前往，或國1王田交流道接台1線南下，另外也可由國3快官交流道往彰化接台74甲線，再接139線到達。

至於鹿港歷史風景區，建議分別從國1彰化交流道接142線進入，或由國3和美交流道接台61乙線再接台61線西濱公路往南，或由國1埔鹽系統交流道接台76線往西接144線進入鹿港。 路況查詢及通報，可利用公路總局用路人服務專線0800-231-035。