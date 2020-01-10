春水堂珍奶「調漲」她不解原因 網點出重點
昨（9）日肯德基宣布調漲部分產品售價後，許多店家像是麥當勞、漢堡王、欣葉日本料理等餐廳都紛紛在今日宣布跟進調漲。一位女網友在網上發文，表示自己相當喜歡春水堂珍奶，當得知春水堂要調漲時不太能理解原因，因為春水堂珍奶定價原本就偏高了，也沒看到原物料有什麼波動，而貼文一出後也引起網友討論，許多人立刻點出調漲重點。
原PO今日在「批踢踢女孩板」發文，表示雖然春水堂佈點不算多，但自己還是蠻喜歡喝它們的珍奶，只要有路過，10次會有7次進去買來喝，而近期她看到新聞上寫道小杯珍奶調漲10元、大杯調漲20元時，令她相當不解，她說「春水堂珍奶定價本來就蠻高的，小杯的本來就85元了，現在已經變95元，看不太懂最近漲價的原因，原物料也沒有看到有什麼波動啊」，原PO也詢問網友「春水堂珍奶最近漲價的原因？合理嗎？」
對此，許多網友紛紛點出調漲重點，「因為薪資調高了，那裡都工讀生」、「基本薪資提高，源頭就要漲價啊，一堆人傻傻以為基本薪資提高是好事」、「調高基本薪資勞健保級距變24000的，每個員工都要增加1百多元額外支出」、「調薪怎可能不動物價，連動著」。
但有網友也質疑「基本薪資才加多少，它是一杯直接漲10起跳欸」、「笑死漲價還一堆人幫想原因，原物料調降也沒看過價錢調降，上去後只會越來越上去，意思就是賺不夠我們也很為難」、「春水堂已經很貴了還漲」、「基本薪資只是提高下限而已不是嗎」、「問題是就算不漲基本工資，物價一樣漲」。
事實上，消保會對於這波漲價潮也已派出稽查員至各大量販、超市查核，並表示每年基本工資調漲後，物價皆有調漲，但調漲幅度卻是基本工資漲幅的好幾倍，因此主管機關有責任對店家調漲的情形進行調查、揭露，消費者若對物價不滿也可選擇用不購買的方式抵制。
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