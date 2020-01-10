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流感重症非老人專利 50歲以上中壯年族群占3成

2020-01-10 16:03中央社 台北10日電

流感季到來，許多人認為流感併發重症是老人家的專利，但疾管署統計發現，在重症患者中，50到64歲中壯年族群就占了3成，呼籲趕在春節前接種疫苗，可降低併發重症風險。

根據衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥今天表示，本季流感季至今共出現499例流感併發重症病例，年齡層以65歲以上為主、占42%，其次是50至64歲、占31%，重症個案多達99%未接種本季流感疫苗、近8成具有慢性病史，以感染H1N1最多。

此外，另有26例流感重症死亡病例，均未接種本季流感疫苗及具有慢性病史，相較近5年同期的19至41例，死亡人數為第二低。

莊人祥指出，根據以往經驗，50至64歲的中壯年族群整體流感疫苗接種率約為20%，算是接種率偏低的族群，今年元旦中壯年族群開放接種公費疫苗以來，約有9%、47萬人已接種疫苗，雖然看似比往年踴躍，但相較其他族群仍偏低。

莊人祥說，國內目前公費流感抗病毒藥劑儲備量約314萬盒，其中約40萬盒已配送至各縣市政府衛生局及合約院所，分別為口服式克流感膠囊、易剋冒膠囊及吸入式瑞樂沙旋達碟，3者均可用於治療A型和B型流感，國內目前共4413家合約醫療機構提供公費藥劑，民眾如有類流感就醫需求，可至疾管署「流感防治一網通」查詢鄰近診所就醫。

疾管署提醒民眾切勿輕忽流感嚴重性，尤其是65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群應特別留意自身健康狀況，如有類流感症狀，或出現呼吸困難、發紺、意識改變等流感危險徵兆，應儘速就醫，必要時按醫師指示使用流感抗病毒藥劑，以降低重症及死亡的風險。

流感疫苗慢性病衛生局

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