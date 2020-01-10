氣炸鍋VS微波爐哪個必買？ 網大多推這個「不敗家電」

微波爐和氣炸鍋哪個必買？網友各自提出看法。圖為微波爐示意圖。記者劉星君／攝影 分享 facebook

農曆春節前是尾牙採購、換購家電的旺季，就有網友好奇發問，家中準備添購新的家電，正猶豫是要買氣炸鍋還是微波爐，貼文一出，引發廣大鄉民熱議，大家也提出兩者的優缺點。

原PO在PTT發文寫道，家裡前幾年有微波爐，但壞了之後就沒再添購，「原本老媽想買新的，又覺得不是非常必要」，畢竟微波爐主要是增加便利性，但可以用烤箱、電鍋、瓦斯爐做出一桌家常菜。

原PO也提到近期氣炸鍋十分流行，很多人自從買了每天都用，對於肉類跟蔬菜的處理也簡單迅速，不少人將它當成做菜神器，但家裡主要是做家常菜，所以不知該如何挑選，且原PO還是小孩不能兩個都買。

貼文一出，多數網友留言支持購買微波爐，「這兩個優先選微波爐，氣炸鍋相對麻煩」、「微波爐必須，氣炸鍋有錢再說」、「微波爐相對適用的範圍比較大」、「大推微波爐！將食材熱到半熟再下鍋煎，省時少油煙，解凍加熱都非常方便」、「微波爐實用性較氣炸鍋高太多」、「我家兩個都有，微波爐使用頻率高於氣炸鍋」、「氣炸鍋其實就是烤箱而已」、「家有烤箱，就選微波爐」。

但也有喜愛氣炸鍋的鄉民表示不同看法，「你可以先去了解氣炸鍋的料理啊，這兩個我選擇氣炸鍋」、「氣炸鍋+1」、「氣炸鍋好像比較方便」、「氣炸鍋超好用，內部噴油沒想像中誇張跟難清，宵夜炸雞翅、下午茶炸蘋果派，還有很多社團會分享氣炸溫度跟時間」、「唯一推薦氣炸鍋」。