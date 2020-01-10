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流感疫情最高峰恐在春節前 公費疫苗估節前用罄

2020-01-10 15:07聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

流感疫情處高峰期，近幾周國內類流感門急診就診人次持續上升，疾管署預估，本季流感疫情最高峰將會出現在下周或下下周，也就是農曆年前。目前公費流感疫苗只剩約139萬劑，再次呼籲接種疫苗為預防流感最有效的方法，符合公費條件的民眾應把握機會儘速接種，以及早獲得保護力。

截至1月9日，全國公費流感疫苗接種數達465.1萬劑，因我國流感疫苗首度從三價疫苗升級為四價疫苗，再加上公費流感疫苗延後開打，流感疫苗打氣旺。連過去不愛打疫苗的50至64歲中壯年族群，開打9天就打出47萬劑，接種率比前一年高出一成多。

疾管署副署長莊人祥表示，截至1月9日全國公費流感疫苗尚餘約139萬劑，目前每日接種數都還可多達10萬多劑。若繼續以這個速度接種，預估公費疫苗會在農曆年前就會全數用罄。市面上仍有自費流感疫苗可供接種，打不到的民眾也可考慮自費接種。

據疾管署統計，去年10月起迄今年1月6日流感重症病例累計499例，年齡層以65歲以上為主（42%），其次為50至64歲（31%），重症個案中高達99%都沒接種本季流感疫苗，其中近8成具有慢性病史，以感染H1N1為多。

流感重症死亡病例累計26例，過去近5個流感季同期死亡個案數皆於19至41例，其中三年同期都是36例以上，莊人祥說，本季流感26例算是近5年次低，但也發現死亡個案都沒有接種本季流感疫苗及具有慢性病史。

據疾管署統計資料顯示，歷年流感重症及死亡個案，約有七至九成有慢性疾病病史。莊人祥提醒，染感流感容易加重慢性病症狀，定期接種疫苗是最好的保護方式。符合公費流感疫苗接種條件的民眾應儘速完成接種，也鼓勵未具公費接種資格民眾，可自費接種一劑流感疫苗，以獲得保護力。

疾管署強調，民眾不可輕忽流感嚴重性，尤其是65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群應特別留意自身健康狀況，如有類流感症狀，或出現呼吸困難、發紺、意識改變等流感危險徵兆，應盡速就醫，必要時按醫師指示使用流感抗病毒藥劑，以降低重症及死亡的風險。

疾管署預估，本季流感疫情最高峰將會出現在下周或下下周，也就是農曆年前。目前公費流...
疾管署預估，本季流感疫情最高峰將會出現在下周或下下周，也就是農曆年前。目前公費流感疫苗只剩約139萬劑，呼籲符合公費條件的民眾應把握機會儘速接種。圖／本報系資料照
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流感疫苗慢性病疫情

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