陸5天沒更新武漢肺炎數據 我下周完成法定傳染病公告

針對中國大陸武漢市新型冠狀病毒肺炎，衛福部疾管署公告為第五類法定傳染病「嚴重特殊傳染性肺炎」作業，預定於下周完成公告。記者陳婕翎／攝影 分享 facebook

中國大陸官方自1月5日後未再針對武漢市新型冠狀病毒肺炎疫情公布病例統計資料，截至今日仍為59名病例。衛福部疾管署研判，恐與新病毒個案判斷困難有關。我國將公告此為第五類法定傳染病「嚴重特殊傳染性肺炎」，作業預定於下周完成公告。

陸方個案數已近5天未更新病例資料，疾管署副署長莊人祥表示，研判與疫情涉及新型冠狀病毒，可能檢驗不易，個案判斷困難，籲陸方盡快釋出最新消息。我國將持續保持高度警覺圍堵疫情，其中包含將該新出現的傳染病防治入法，使通報及隔離規範更周全。

「法定傳染病」指傳染病防治法規定中，由中央主管機關依致死率、發生率及傳播速度等危害風險程度高低分類的疾病。醫師診治病人或醫師、法醫師檢驗屍體，發現傳染病或疑似傳染病時，應立即採行必感染控 制措施，並報告當地主管機關。

針對赴陸出訪團隊，陸方仍在收集出訪團隊人員相關資料，未明確拒絕接受我方出訪請求。因應中國大陸武漢肺炎疫情，疾管署自2019年12月31日啟動由武漢直航入境班機之登機檢疫，已執行17航班，共檢疫1819名旅客及機組員，昨日未新增通報個案。

截至目前有症狀者共10名，其中2名符合通報定義個案，經檢驗排除。其餘8人症狀皆已改善並恢復，經評估無須後送，地方政府衛生局持續追蹤。迄今共3名符合「中國武漢旅遊史發燒肺炎病例」個案皆已於8日至9日排除，3名個案分別檢出H3N2流感病毒、H1N1流感病毒及人類間質肺炎病毒。