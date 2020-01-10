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新型除草劑配方 農委會茶改場供茶農無償使用

2020-01-10 12:42聯合報 記者彭宣雅／即時報導

為了減少農藥使用，農委會茶葉改良場推廣茶園有害生物綜合管理技術（Integrated Pest Management， IPM），綜合應用如化學防治、物理防治、生物防治及栽培防治等病蟲草害管理技術，配合病蟲草害發生時期進行生態管理，以達到有效防治及友善環境等目的。

茶改場表示，茶園管理每年除草作業上所花費人工及金錢成本甚鉅，約占茶園管理成本30%以上，造成許多慣行茶農轉型友善耕作茶園障礙，茶改場研發新型除草劑，免費釋出配方讓農民使用，以期促進友善耕作環境及生態平衡。

茶改場場長蘇宗振表示，為了減少茶園化學除草劑使用量及人工除草的成本，文山分場推出新型除草劑是利用食品級醋酸10%及礦物油稀釋400倍以上，以正確防護措施在日光下噴施於茶行間，可達到快速除草效果，且不影響茶園土壤物理及化學性質，更無農藥殘留問題。

新型除草劑適合在非慣行耕作及友善茶園使用，對茶園雜草可達八成以上的控制效果，對於茶園土壤pH值及土壤酵素活性（酸性磷酸酶、硫化酶及β-葡萄糖苷酶）無顯著影響，不會造成土壤越來越酸，也不影響土壤的生態功能。

茶改場說明此新型除草劑適用於夏季茶園休養期及修剪後噴施，能有效控制夏秋季雜草快速滋長的特性，該除草劑配方簡單，可由農民自行調配，成分中食品級醋酸可於一般化工材料行購買，礦物油亦可至農業資材行購買。

施用新型醋酸除草劑防治雜草1周後。圖／茶改場提供
施用新型醋酸除草劑防治雜草1周後。圖／茶改場提供
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農民農委會

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