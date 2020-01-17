難道是吃櫻桃長大的？宜蘭「櫻桃鴨」大名從何而來

【撰文＝蔡幸儒】

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不管走進高檔飯店或是中高價位的餐廳裡，「櫻桃鴨」細嫩肉質、均勻分佈的油脂，與火烤後，帶著脆皮卻又肥而不膩的口感，往往成為鴨肉料理的首選，不僅讓櫻桃鴨的美名快速擴散，也讓各飯店紛紛推出的「一鴨N吃」高檔套餐！一隻烤櫻桃鴨更要價上千塊！到底為何櫻桃鴨近年來會在台灣快竄起？這嬌貴的「鴨名」又是從何而來？

櫻桃鴨前身來自華北，命名卻起源於一間英國牧場！

追溯櫻桃鴨品種的起源，其實源於中國華北地區的「北京鴨」品種！大約自1873年開始，美國便引進中國的北京鴨開始育種成純白、體型較大的鴨種。後來北京鴨又傳入歐洲，在「英國櫻桃谷」這個地方被大量繁殖，而當時，在「櫻桃谷牧場（Cherry Valley Farms Limited）」這個養鴨場品牌的培育及品種改良技術下，將北京鴨育種成繁殖能力及肉質都更好的品種，不僅油脂較少、較均勻外，肉質也較為細嫩！在飼養時的飼料換肉率上也較過去的北京鴨來得更好！

自此，「櫻桃鴨」發揚光大、成功推至世界，也讓「櫻桃谷牧場」成為全球最大的肉鴨品牌！

中國收購櫻桃谷農場100%股權！櫻桃鴨種源持有人大洗牌！

現在櫻桃谷牧場的「櫻桃鴨」種源已經遍佈全球約30個國家及地區！不過，在2017年，中國作為世界最大的鴨肉生產國與消費國，為了將品種技術掌握在自家手上，在中信農業基金與北京首農股份有限公司兩家業者的聯合下，100%收購了櫻桃谷農場的股權，積極搶攻全球肉鴨市場！

「櫻桃鴨」油脂更少、肉質更好！在台灣也大受歡迎

1954年，「中國農村復興聯合委員會（現行政院農業委員會）」也將北京鴨引進台灣，但當時的北京鴨不僅繁殖、產蛋能力差，其較厚的皮下脂肪較適合用於燒烤。對於當時習慣以白切、燉煮方式烹飪鴨肉的台灣人來說，多食用番鴨、菜鴨，使得北京鴨的食用銷售狀態並不好！

然而，在櫻桃谷將北京鴨育種改良後，台灣近年也引進了頗負盛名的「櫻桃鴨」，細緻肉質讓大廚更能運用不同的烹調技術來發揮，如今台灣人的飲食方式也較早期更加多元，也更能接受以燒烤方式料理鴨肉，櫻桃鴨適合烤成脆皮、肉質還能保持多汁，自然受到熱烈歡迎！

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【參考資料】

●二元與三元的對話 ─ 土番鴨生產-科學發展533期

●養鴨人家再進步-科學發展533期

●Cherryvalley

●肉鴨產業-中國民國養鴨協會