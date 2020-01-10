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甩尿騷車廂臭名 機捷直達車換新椅迎新年

2020-01-10 12:09聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園捷運公司最近陸續替機場捷運直達車更新座椅泡棉與椅套也換新裝，以深紫色為基底搭...
桃園捷運公司最近陸續替機場捷運直達車更新座椅泡棉與椅套也換新裝，以深紫色為基底搭配代表機場捷運的軌鳥圖，盼呈現沉穩大方的質感。圖／桃園捷運公司提供
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桃園機場捷運先前傳出機捷車廂飄散異味，許多乘客說味道像尿騷味，桃捷公司研判臭味來自座椅與空調，近月著手加裝空氣淨化系統，並進行直達車座椅汰舊換新，深紫色的新座椅近日亮相，桃捷公司表示希望在農曆年前給旅客煥然一新感受，另也宣布春節返鄉與收假高峰期間，除了延長營運至凌晨1點，每天也將增加南北加班車共10趟，方便旅人返鄉出遊。

農曆春節假期為出國旅遊高峰期，桃園國際機場公司預估今年春節將創下單日旅客量17萬人次新高，機場捷運配合桃園市政府啟動春節交通疏運計畫延長營運時間，也為了迎接出國、回國及讓外國旅客感受台灣新曆年氣氛，特別設計「鼠來報吉祥」頭枕巾，另直達車座椅泡棉與椅套也換新裝，以深紫色為基底搭配代表機場捷運的軌鳥圖，盼呈現沉穩大方的質感。

桃園捷運公司指出，機場捷運通車將屆滿3年，為提供旅客安全、便捷、乾淨、舒適的乘車環境，去年開始更換直達車座椅泡棉及椅套，並針對泡棉密度、椅套耐磨度及顏色進行優化，去年12月已更換完成780個座椅，預計今年2月底前936個直達車座椅將全數更新完畢。

因贏農曆春節期間的出遊返鄉人潮，桃捷公司指出，機場捷運將於22、23日的返鄉高峰期間，以及28日起至31日的收假高峰期間，這8天將延長營運時間至隔天凌晨1點，每天也增加機場往北加班車6趟次、機場往南加班車4趟次，提供更彈性的乘車時間，詳細加班車時刻可上桃園捷運公司官網查詢。

桃園捷運公司指出，今年農曆春節有一連7天假期，歡迎民眾搭乘桃園機場捷運出國旅遊或是沿著機場捷運沿線來趟輕旅行，不論是到A13機場第二航廈站看飛機，A2大都會公園、A19青塘園遊公園，A9三井OUTLET、A18華泰名品城逛OUTLET，都是不錯出遊選擇。

桃園捷運公司最近陸續替機場捷運直達車更新座椅泡棉與椅套也換新裝，以深紫色為基底搭...
桃園捷運公司最近陸續替機場捷運直達車更新座椅泡棉與椅套也換新裝，以深紫色為基底搭配代表機場捷運的軌鳥圖，盼呈現沉穩大方的質感。圖／桃園捷運公司提供
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桃園捷運公司最近陸續替機場捷運直達車更新座椅泡棉與椅套也換新裝，以深紫色為基底搭配代表機場捷運的軌鳥圖，盼呈現沉穩大方的質感。圖／桃園捷運公司提供
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機場捷運春節加班

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