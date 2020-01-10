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大樓有管理員他嫌沒隱私 網友激辯優缺點

2020-01-10 13:14聯合新聞網 綜合報導

大樓配置管理員主要是過濾出入份子，但有網友卻覺得沒隱私。 圖／聯合報系資料照片
大樓配置管理員主要是過濾出入份子，但有網友卻覺得沒隱私。 圖／聯合報系資料照片
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大樓配置管理員除了能幫忙收取信件、維護環境，最重要的是過濾出入訪客，維持大樓住戶安全。但有一名網友貼文寫道自己很不喜歡住家大樓有管理員，除了管理費問題外，出入也沒有隱私感，若遇到菸癮大的管理員，1樓還會瀰漫著濃濃的菸味，讓他覺得很受不了，他想問鄉民們是否「喜歡住家大樓有管理員嗎？

原PO在PTT寫道自己住家大樓配置了管理員，但每個月要繳的管理費讓他覺得有點貴，而且他不喜歡出入或做什麼事都被管理員看在眼裡，有些管理員很大嘴巴，愛跟別的住戶聊八卦，讓他認為很沒有隱私。不只如此，原PO也不喜歡進出遇到管理員打招呼時，還要勉強擠出笑容來回應，讓他非常不自在。

原PO表示或許女生會覺得有管理員比較安全，但如果不幸遇到的管理員會搭訕騷擾，豈不是更慘？貼文引來網友兩派不同看法，贊同原PO看法的人認為「沒做什麼事，根本請一尊門神在那邊浪費糧食」、「收包裹好而已，一些流氓進來警衛也不敢管」、「我家就有沒在做事的管理員，繳管理費繳的很不甘心」、「收信方便，但會偷觀察習慣覺得噁」、「超討厭！工作地方的大樓管理員整天抽菸晃來晃去，從早晃到晚，真的有事叫他們處理也只會丟皮球」。

不過也有網友不以為然，「管理員不跟住戶打招呼大概又會被投訴，奧客太多了，什麼人都有」、「很方便，能代收包裹」、「喜歡，至少可以過濾訪客」、「一定要，尤其車道要幫我看有沒來車」、「喜歡住有管理員跟會幫倒垃圾的大樓或社區」、「不知道你只是進出大門到底有什麼好洩漏隱私的？」、「公寓大樓戶數多、人雜才需要管理員，不喜歡管理員你應該住透天」。

PTT
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