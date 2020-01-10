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影／春節怎麼玩賞太平山？ 全攻略出爐了

2020-01-10 10:49聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

春節連假7天，海拔2千公尺的太平山是旅遊勝地，如何玩賞、規畫行程？林務局羅東林區管理處今天公布全攻略。

其中，開園時間，太平山國家森林遊樂區營運時間分別是：

(1) 1月23日小年夜：中午12點園區入口停止售票，下午３點全區休園。

(2) 1月24日除夕：休園一天。

(3) 1月25日大年初一：上午6點開園，晚間８點關園。

(4) 1月26日初二到1月29日初五：恢復上午4點開園，晚間仍為８點關園。

園區的蹦蹦車營運班次上，蹦蹦車上個月(108年12月）27日在1.1公里處軌道下邊坡發生崩塌，因此，今天（1月10日）起暫時局部通車至1公里處即折返，行車往返時間約20分鐘，票價調降為50元(原全票180元、優待票120元)，首班車發車時間仍為上午7點30分，末班車調整為下午４點，班次調整為逢整點及半點即發一班次(90個座位)，並維持上午7點現場開始售票，蹦蹦車詳細資訊及售票情形可上網查詢。

對春節遊程，羅東林區管理處建議，太平山國家森林遊樂區內各據點分散且為長距離，為因應春節人潮，不同天數及停留時間有不同遊程。

其中，二日遊建議，第一天到中間遊客中心、翠峰湖、太平山莊，第二天搭蹦蹦車、鐵杉林步道、鳩之澤；若是一日遊，蹦蹦車 車站購票、搭乘蹦蹦車、檜木原始林步道、鳩之澤。

如果是走步道，可在中間遊客中心、翠峰湖環山步道或台灣山毛櫸步道、鳩之澤；或中間遊客中心、檜木原始林步道、鐵杉林步道、鳩之澤；中間遊客中心、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鳩之澤。

而太平山有文創商品可選購，以太平山獨有的生態特色及景觀資源為主元素呈現，在區內各據點，如鳩之澤、中間、太平山莊、翠峰湖等展售。

玩賞太平山外，林務局羅東林區管理處建議可順遊周邊景點，如泰雅原鄉部落英士、松羅、玉蘭、崙埤、樂水等社區，有溫泉、自然步道、休閒農業及原民文化，豐富多元的旅遊資源，值得一遊。

春節連假7天，海拔2千公尺的太平山是旅遊勝地。圖／林務局羅東林區管理處提供
春節連假7天，海拔2千公尺的太平山是旅遊勝地。圖／林務局羅東林區管理處提供
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春節連假7天，海拔2千公尺的太平山是旅遊勝地，如何玩賞、規畫行程？林務局羅東林區...
春節連假7天，海拔2千公尺的太平山是旅遊勝地，如何玩賞、規畫行程？林務局羅東林區管理處今天公布全攻略。圖／林務局羅東林區管理處提供
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春節連假7天，海拔2千公尺的太平山是旅遊勝地，鳩之澤有溫泉且可煮蛋。圖／林務局羅...
春節連假7天，海拔2千公尺的太平山是旅遊勝地，鳩之澤有溫泉且可煮蛋。圖／林務局羅東林區管理處提供
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