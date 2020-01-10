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交通部長林佳龍今視察總統大選交通疏運計畫

2020-01-10 10:41聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

交通部長林佳龍今天視察高鐵台中站、台鐵新烏日站，了解總統大選期間從今天起到13日疏運計畫。林佳龍說，針對投票日前後這3天壓力最大，包括台鐵、高鐵及國道客運方面，目前運能足夠，也加開很多班次，也做好可能突發事件或交通事故的應變小組，請民眾多利用。至於遠航停飛的運輸應變，協調立榮與華信航空增開航班與放大機型，離島也協調軍方應變，同時針對海運，希望民眾多多搭乘來分散航班的壓力。

台鐵局說，因應總統大選期間旅客疏運，台鐵從今天起到13日，共加開89列次，運能較四年前大選增加6.4%，除了北花優惠復興號、大專返鄉專車外，因應旅客需求加開今天5211列次花蓮往樹林、5248列次樹林往台東；東線實名制新自強號列車分別加開今天5202列次樹林往花蓮、5256列次樹林往台東，以及12日5219列次花蓮往樹林，5255列次台東往樹林。

台鐵局指出，到昨天傍晚下班為止，台鐵訂票情況，今天西線訂票52.5%，東線89.2%，盤點今天早上台北到台東的410次自強號、82次直達莒光號，明天72次、82次直達莒光號都還有位置，以上列次都趕得上投票的時間。台鐵的因應措施以機動加開列車，站不留人為目標。

高鐵表示，今天高鐵南下列車幾乎客滿，預估最高運量在12日，選舉疏運增開54班營運加開班，其中自由座列車今天起3天加開7列次自由座列車，每列次從原本3車廂視情況增加到最多5車廂。

鐵道運輸方面，林佳龍說，台鐵增加89列次、高鐵增加54班次，針對花東地區也做好增加班次的服務，特別是今天是最尖峰的時段，高鐵在這3天也另外增加全線自由座，尖峰時段也會增加自由座車廂，台鐵班次也增加很多，請大家可以事前訂票或是上網查詢，避開尖峰時間，讓大家可以順利平安返鄉投票。

至於遠航最新進度，林佳龍說明，民航局因為已經收到遠航的陳述理由，也發函到交通部，民航局是建議廢止運輸業許可，交通部還在審理過程中。

交通部長林佳龍今天視察高鐵台中站、台鐵新烏日站，了解總統大選期間從今天起到13日...
交通部長林佳龍今天視察高鐵台中站、台鐵新烏日站，了解總統大選期間從今天起到13日疏運計畫。記者趙容萱／攝影
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交通部長林佳龍今天視察高鐵台中站、台鐵新烏日站，了解總統大選期間從今天起到13日疏運計畫。記者趙容萱／攝影
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交通部長林佳龍今天視察高鐵台中站、台鐵新烏日站，了解總統大選期間從今天起到13日疏運計畫。記者趙容萱／攝影
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交通部長林佳龍今天視察高鐵台中站、台鐵新烏日站，了解總統大選期間從今天起到13日疏運計畫。記者趙容萱／攝影
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台鐵高鐵列車2020選舉

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