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大選決戰日…雙鐵南下一票難求 客運備好要增一成運量

2020-01-10 10:37聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

高鐵今天宣布，為全力疏運旅客返鄉投票，今明加開五班全車自由座列車，今天四班、明天...
高鐵今天宣布，為全力疏運旅客返鄉投票，今明加開五班全車自由座列車，今天四班、明天一班。圖／本報資料照片
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大選決戰日就在明天，有民眾為了投下手中神聖的一票，提前請假返鄉。雙鐵今明兩天一票難求，台鐵已經統統滿位，高鐵南下班次今天全天、明天下午2時前也都已經客滿，高鐵今天宣布，加開五班全車自由座列車，今天四班、明天一班，全力疏運旅客返鄉投票

高鐵統計至昨天截止，自1月10日至1月13日的選舉疏運期間，總共已經訂出約35萬張票。高鐵表示，為了讓大家都能回去投票，檢視運能調度後，再加開五班停靠沿途各站的全車自由座列車（商務車廂除外）。今天晚間7時15分、9時15分從南港發車的南下加班車，下午4時10分從左營站有一班北上。明天早上有一班南下的加班車，8時15分自南港站發車。

高鐵表示，目前開放售票的各車次列車，也已規畫旅運尖峰時段的車次放大自由座車廂配置數至四到五節，其他車次也有三節自由座車廂，尚未購票的旅客也可多利用各車次自由座。

台鐵加開的選舉列車87次，至昨天為止已經統統銷售完畢。台鐵表示，僅剩下離峰時間以及短途還有機會可以買到票。

國道客運方面，國光客運業務經理陳靖宜表示，今天下午1時到晚上8時左右的車班都已經銷售完畢，但有準備一成到一成五的加班車輛做疏運，民眾到現場還是有車可以搭。明天投票日當天，早上7到9時購票已達八成，也會機動調撥加班車輛。

陳靖宜表示，如果要從台北搭客運到高雄投票，車程要抓五個小時，到屏東約五個半小時，台中三個小時，以免超過下午4時的投票截止時間。

高公局預估選舉疏運期間，國道交通量為101百萬車公里，與一般例假日相當。預估南向國一新竹、彰化路段，國三桃園、台中路段及國五上午10時開始塞到晚間6時。交通管理組副組長宋嵩表示，民眾若要返鄉投票，上午提早出門。

投票高鐵列車2020選舉

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