親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

退出王室風暴後 梅根已逃回加拿大獨留哈利善後

超值全餐貴5元、麥克雞塊漲1元 麥當勞1月15日調價

台東春節疏運 東海岸玉長路線加開接駁公車

2020-01-10 10:08聯合報 記者尤聰光／即時報導

春節期間，公路總局在台東東海岸玉長路線加開接駁公車服務，民眾可多加利用。記者尤聰...
春節期間，公路總局在台東東海岸玉長路線加開接駁公車服務，民眾可多加利用。記者尤聰光/攝影
分享

因應春節7天連假，交通部公路總局除針對南迴公路草埔隧道實施「台9線」與「台9戊線」道路互替疏運車潮，另配合台鐵及台東縣政府返鄉專車，台東監理站與客運協調完成玉長公路路線班車加開服務。

公路總局表示，配合台鐵445及447車次，1月22日加開一班公車，時間下午18點30分成功站發車；1月23日配合紅眼列車5270車次，凌晨3點30分在玉里站加開一班公車；1月28日配合紅眼列車5269車次，晚上23點40分在成功站加開一班接駁公車；1月29日配合402車次，上午9點30分玉里站加開一班接駁車。

公車列車台鐵

延伸閱讀

春節疏運 南迴改草埔隧道和舊路線互為替代道路

降低蘇花改漏斗塞車效應 公路總局擬設攔截圈

因應春節連假 「台9線」與「台9戊線」互為替...

蘇花改春節大考驗　預估大年初二到初四、收假前...

南投春節疏運 尖峰避開7熱點

南投春節疏運計畫出爐 要避開這9大塞車地雷區

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

影／春節怎麼玩賞太平山？ 全攻略出爐了

2020-01-10 10:49

金價飆破6年新高！投資人該不該買、該怎麼買？

2020-01-10 11:00

雙北捷運站超過100個 買房追著「這6站」就對了

2020-01-10 10:59

豆菜逾半農藥超量 甜豆全中鏢

2020-01-10 00:36

北漂妹返家投票遇「交通阻礙」 網友教高鐵票怎麼買

2020-01-10 10:34

投票日好天氣…隔天轉濕冷

2020-01-10 00:36

吳德榮：後天晚間至下周一 高山降雪機率高

2020-01-10 07:57

交通部長林佳龍今視察總統大選交通疏運計畫

2020-01-10 10:41

大選決戰日…雙鐵南下一票難求 客運備好要增一成運量

2020-01-10 10:37

「不會找上我吧」 45-49歲乳癌發生率最高、篩檢率最低

2020-01-10 10:14

氣象局：投票日好天氣 隔天氣溫溜滑梯

2020-01-10 09:38

回家投票 高鐵今明再加開5班全車自由座列車

2020-01-10 08:25

買年菜避免農藥也下肚 專家教你這麼做

2020-01-10 03:46

爆增！辛亥隧道區間測速 5天抓2253件

2020-01-09 23:38

蘇花改春節車潮 估年初一最塞

2020-01-09 23:30

健康你我他╱年菜改成素食 換換口味又健康

2020-01-09 23:20

思覺失調症患者手足 較易罹糖尿病、高血壓

2020-01-09 23:17

雙性人矯正手術 16醫院科別公布

2020-01-09 23:13

台南境外登革熱 首現下營

2020-01-09 23:11

國人「捨得」 器捐人數創新高

2020-01-09 23:02

我的經驗／坐月子上下樓梯 竟罹退化性關節炎

2020-01-09 22:44

幫助澳洲野火救援！澳品牌Jurlique宣布捐出一日營業額

2020-01-09 20:12

一張圖看投票日天氣！投票日好天氣 周日下雨北部降8度

2020-01-09 20:01

春節台金第4波加班機13日開放訂位 華航首度加入輸運

2020-01-09 19:21

不用再轉總機問 衛福部公告執行雙性人手術醫院科別

2020-01-09 18:05

9縣市助陣燈會 2月8日後里共榮

2020-01-09 18:02

長效針劑抵服藥 失調患者要尊嚴

2020-01-09 18:02

小心荷包失血！15日起台61線西濱快中部段均速90公里

2020-01-09 17:58

陸客縮減衝擊大 今年春節加班機創歷史新低

2020-01-09 17:18

臭氧濃度逐年上升 環保署：加強前驅物質管制

2020-01-09 17:14

春節至少休7天！2020連假攻略表 最長可休16天CP值超高

2020-01-09 15:45

我3例武漢肺炎疑似通報 實驗室結果皆非新型冠狀病毒

2020-01-09 15:28

冬令進補 中醫藥師教你如何買得安全吃得安心

2020-01-09 15:28

春節放7天只是基本款 這一年可以爽放10天假

2020-01-09 15:10

神回顧／拳頭都硬了是在哈囉？2019令人抓狂的十大屁孩事件

2020-01-09 15:02

受文化部監督 文策院掌百億元預算

2020-01-09 14:30

台北國際書展大獎爭議 出版社：未規定須通知作者

2020-01-09 14:30

台北國際書展爭議 評審：以內容評定，無關作者頭銜

2020-01-09 14:29

2019臭氧年報出爐 屏東、高市、南市最糟糕

2020-01-09 14:28
看更多

熱門文章

撐了6年！欣葉日式自助餐5月1日「調漲60～80元」

2020-01-09 21:30

蘇花改通車新景點 台泥DAKA園區開幕

2020-01-09 12:23

漲價了！ 肯德基宣布單點、套餐價格調整3~10元

2020-01-09 16:30

2020年哪些生肖犯太歲？化解方法完整公開

2020-01-09 14:45

春節至少休7天！2020連假攻略表 最長可休16天CP值超高

2020-01-09 15:45

全台限量2萬張！「統一肉燥麵迷你版icash2.0」1月15日開賣

2020-01-09 16:47

肯德基1月10日起要漲價啦！產品平均調幅3.4%

2020-01-09 16:28

LV出雨靴了！穿起來腿變好長 想要白色Silhouette短靴

2020-01-09 15:31

年後吹漲風？春水堂珍奶漲價逾一成

2020-01-09 12:07

想搭K董飛機！星宇航空小年夜首航 張國煒執飛航班曝光

2020-01-09 23:06

暖心名店！海底撈、鼎泰豐、吳寶春讓員工回家過年

2020-01-09 16:35

不到20年出現3種可傳染人類新冠狀病毒 專家憂心

2020-01-09 11:49

春節放7天只是基本款 這一年可以爽放10天假

2020-01-09 15:10

肯德基開漲價第一槍 台灣麥當勞也要漲嗎？

2020-01-09 18:41

告別小時候的回憶！老字號美妝「美華泰」關4家分店　今年不再展店

2020-01-09 11:35

豆菜逾半農藥超量 甜豆全中鏢

2020-01-10 00:36

一張圖看投票日天氣！投票日好天氣 周日下雨北部降8度

2020-01-09 20:01

回家投票 高鐵今明再加開5班全車自由座列車

2020-01-10 08:25

星巴克進駐台泥DAKA 「花蓮和平門市」成打卡熱門景點

2020-01-10 01:44

每日星座運勢／處女事業忙碌助發展 投資風險較小

2020-01-10 00:00

因應春節連假 「台9線」與「台9戊線」互為替代道路

2020-01-09 12:27

雙北公車2月起沒上下車都刷卡 就沒轉乘優惠

2020-01-09 13:51

每個女人必養成6個好習慣 才不會25歲就被叫「阿姨」

2020-01-09 21:29

消基會：半數豆菜類農藥超量 最離譜甜豆14種農藥殘留

2020-01-09 14:25

男友家拜年她考慮3種禮盒 網提醒：第2種別送長輩

2020-01-10 10:16

餐酒館熱潮蔓延新北 小鐵鍋、勝博殿進駐比漾廣場

2020-01-09 22:18

春節台金第4波加班機13日開放訂位 華航首度加入輸運

2020-01-09 19:21

買年菜避免農藥也下肚 專家教你這麼做

2020-01-10 03:46

我3例武漢肺炎疑似通報 實驗室結果皆非新型冠狀病毒

2020-01-09 15:28

白皙美腿秀粉紅小白鞋 劉詩詩示範新年招桃花穿搭

2020-01-09 23:18

這款刮刮樂頭獎1,200萬有三個 總中獎率達70%

2020-01-09 16:14

吳德榮：後天晚間至下周一 高山降雪機率高

2020-01-10 07:57

男童從武漢回台 發燒咳嗽被通報病毒檢驗中

2020-01-09 12:17

為了總統大選不出國！旅行社苦：業績下滑2成

2020-01-09 12:07

考量營運策略 麥當勞：15日起部分產品調整價格

2020-01-10 10:47

【兒女心情】林沛絨／曾被遺忘的時光

2020-01-10 06:00

爆增！辛亥隧道區間測速 5天抓2253件

2020-01-09 23:38

投票日好天氣…隔天轉濕冷

2020-01-10 00:36

不用再轉總機問 衛福部公告執行雙性人手術醫院科別

2020-01-09 18:05

癱瘓男換血7次治療成功 病患：感覺重新活過來

2020-01-09 14:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top