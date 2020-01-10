北漂妹返家投票遇「交通阻礙」 網友教高鐵票怎麼買
明（11）日就是2020總統大選，許多在外工作、念書的人近日紛紛搭車返鄉投票。然而，「交通問題」卻讓很多北漂青年相當困擾，一名欲返家投票的網友就表示，高鐵車票早已完售，現場排自由座可能又要等很久，讓她不知如何是好。
近日，一名網友在《批踢踢實業坊》上po文表示，她好幾天前就發現，投票日前的南下高鐵車票早已完售，因此她打算到南港站現場排隊，卻聽聞即使在起始站都要等很久才能搭到車，讓她對漫長的返鄉路感到憂心，因此po文詢問「我已經很久沒有在大日子的時候返鄉了，是否有人能夠分享經驗談呢？」
對此，許多網友紛紛留言分享過去的經驗，「我覺得南港都可以順利有位置耶…多次連假前的晚上8點多搭都有，給你參考」、「建議挑自由座車廂比較多的車次更好」、「認真說，這種大日子你去台北搭，不知道第幾班車才擠得上去」、「連假的時候南港自由座就坐滿了，還會有人沒位子，早點去排才是王道」。
而台灣高鐵為了紓解返鄉人潮，今日起啟動「選舉疏運」，除加開南下、北上共54班次列車外，尖峰時段車次也配置4到5節自由座車廂，方便旅客搭乘。今早台灣高鐵也宣布，今明兩天將加開5班次全車自由座的列車，分別為1/10(五)加開3班南下列車、1班北上列車，1/11(六)加開1班南下列車，均為各站皆停靠之全車自由座列車(第6車商務車廂除外)，歡迎旅客多加利用。
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