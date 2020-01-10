吳德榮：後天晚間至下周一高山降雪機率高

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，另一波冷空氣將南下，3000公尺以上高山在下周日晚間至下周一清晨降雪機率高，中部以北的天氣也轉濕冷。

吳德榮表示，今晨冷空氣略減弱，但受輻射冷卻作用及地理因素，桃、竹、苗的平地仍有約11、12度的低溫，中南部平地12、13度，大台北平地13至17度，仍明顯偏低。今天白天起冷空氣減弱、氣溫回升，白天溫暖舒適、晚偏涼；東半部偶有零星短暫雨的機率。

明天投票日將風和日麗，僅東半部偶有零星短暫雨的機率。吳德榮說，白天溫暖舒適、早晚偏涼。不過由於天氣穩定，中南部晨間容易起霧、西半部不利汙染物擴散，戶外活動應注意空氣的品質。

他表示，最新模式模擬顯示，下周日、下周一（12、13日）另一波鋒面及冷空氣南下、氣溫驟降，中部以北明顯降雨。下周二（14日）白天起至周四（16日）東北風略減弱，天氣略好轉，氣溫稍回升。不過迎風面雲量多，北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫雨，大台北平地偶有局部短暫降雨的機率；桃園以南為多雲時晴的天氣。

中央氣象局說，白天以後天氣與昨天類似，各地陽光露臉，北部及東半部地區高溫約23至25度，中南部地區為26、27度；天氣方面，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區偶有零星雨。