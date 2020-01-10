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吳德榮：後天晚間至下周一高山降雪機率高

2020-01-10 07:57聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，另一波冷空氣將南下，3000公尺以上高山在下周日晚間至下周一清晨降雪機率高，中部以北的天氣也轉濕冷。

吳德榮表示，今晨冷空氣略減弱，但受輻射冷卻作用及地理因素，桃、竹、苗的平地仍有約11、12度的低溫，中南部平地12、13度，大台北平地13至17度，仍明顯偏低。今天白天起冷空氣減弱、氣溫回升，白天溫暖舒適、晚偏涼；東半部偶有零星短暫雨的機率。

明天投票日將風和日麗，僅東半部偶有零星短暫雨的機率。吳德榮說，白天溫暖舒適、早晚偏涼。不過由於天氣穩定，中南部晨間容易起霧、西半部不利汙染物擴散，戶外活動應注意空氣的品質。

他表示，最新模式模擬顯示，下周日、下周一（12、13日）另一波鋒面及冷空氣南下、氣溫驟降，中部以北明顯降雨。下周二（14日）白天起至周四（16日）東北風略減弱，天氣略好轉，氣溫稍回升。不過迎風面雲量多，北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫雨，大台北平地偶有局部短暫降雨的機率；桃園以南為多雲時晴的天氣。

中央氣象局說，白天以後天氣與昨天類似，各地陽光露臉，北部及東半部地區高溫約23至25度，中南部地區為26、27度；天氣方面，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區偶有零星雨。

氣象局表示，周六東北季風減弱，氣溫回升，但清晨仍有涼意，白天各地為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨，晚起水氣稍增，恆春半島有局部短暫雨。下周日鋒面通過及東北季風增強，下周一東北季風影響，這兩天北部及東北部地區天氣將再度轉涼，其他地區早晚也比較涼。這波東北季風伴隨的水氣充沛，北部及東半部地區有短暫雨，中南部山區也可能有局部短暫雨，其他地區雲量偏多。

歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬周六14時地面圖顯示，僅東半部有零星少量降...
歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬周六14時地面圖顯示，僅東半部有零星少量降雨(左)；環保署天氣型態示意圖顯示，周六天氣穩定，中南部晨間容易起霧、不利汙染物擴散(右)。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
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吳德榮氣象局

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