買年菜避免農藥也下肚 專家教你這麼做

買年菜小心連農藥也下肚！消基會昨天公布豆菜農藥檢測結果，五縣市抽查的39件豆菜樣品，有20件不符合「農藥殘留容許量標準」，不合格率超過五成，還有甜豆一次驗到14種農藥。

豆菜為高纖、低熱量的蔬菜種類，經常做為三餐配菜。然而此類作物為「連續性採收作物」，加上病蟲害多，農夫經常噴灑農藥，稍有不察，可能會發生今日噴藥、明日採收的情形，造成豆菜類農作物農藥殘留較高。

消基會以市售豇豆、敏豆、豌豆、甜豆及醜豆等五類豆菜農產品為對象，在去年9、10月之間，至雙北市、台中市、台南市及高雄市市面購得39件樣品，地點包括量販店、超市、雜貨店及傳統市場，發現不合格率超過五成。

消基會表示，最嚴重的是甜豆，7件樣品都有檢出多種農藥且超量，甚至有樣品驗出14種農藥殘存。最安全的是醜豆，兩件樣品都檢出殘留農藥，但含量符合標準。農藥殘留不符合標準的蔬果，已違反「食品安全衛生管理法」第15條「殘留農藥超過安全容許量者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列」的規定，可處新台幣6萬元以上罰鍰。

消基會建議消費者，慎選採購商品種類或購買地點。消費者購回食材，除了以清水多次清洗外，加熱烹調時，記得將鍋蓋打開，使部分農藥隨蒸氣揮散，也可降低農藥殘留。此外，浸泡食材的水，切記要倒掉，不要再倒入鍋中一同烹煮；菜盤裡所剩下的湯汁不要拿來拌飯或加開水變成菜湯、喝掉，以避免攝取可能的農藥。

消基會也建議農委會等政府單位，對不合格率較高的產品，精進採樣計畫，追蹤不合格樣品來源，並進行輔導農藥的使用，改善產品品質。