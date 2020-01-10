星巴克進駐台泥DAKA 「花蓮和平門市」成打卡熱門景點

花蓮又多了一間星巴克特色門市！繼亞洲首間以「貨櫃」打造的花蓮洄瀾門市，位於「台泥開放生態循環工廠-台泥DAKA」內的「花蓮和平門市」於1/9盛大開幕，店址就在甫通車的蘇花改公路必經之處，勢必成為熱門的打卡話題門市。

門市外觀融入園區設計，以銅色系金屬代表陽光溫暖色系融合冷色系水泥質感的採光屋頂，及大面的落地玻璃，在花蓮藍天白雲的大好風情襯托下，更顯明媚。走進門市，主體的中島吧台，以呼應建物外觀的屋脊式格柵修飾挑高空間，除呼應花蓮在地的山岸風景，屋頂也代表著家的意象，寓意對過往旅客的溫暖歡迎。門市內的artwork牆面，則以別具特色的水泥板為主體，搭配手繪的山與海意象壁畫，呼應花蓮和平門市座落於「台泥開放生態循環工廠-台泥DAKA」內，背山面海的獨特風景。

星巴克花蓮和平門市同時也為全台第二家導入bake-in新鮮現烤專案的門市，邀請來往旅客，以一杯咖啡搭配現烤糕點，享受花蓮山岸美景的美好時光。此外，1/9起，凡於星巴克花蓮和平門市憑單筆滿600元發票，即可獲得星巴克方巾組乙組；憑單筆消費滿1200元發票，即可獲得旅行袋四件組乙組；1/9~2/29期間，於星巴克花蓮和平門市購買「一起趣太魯閣馬克杯」，即免費招待限量中杯那堤乙杯；1/10~/2/29期間，凡憑台泥員工證/識別證件，即可至星巴克花蓮和平門市享點購兩杯口味/容量/冰熱皆一致的飲料，第二杯享半價優惠。

「星巴克花蓮和平門市」

地址：97291花蓮縣秀林鄉和平263號

電話：03-8682369；門市傳真：03-8682355

營業時間：週一~週日 09:00-20:00