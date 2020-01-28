早餐最該戒！減醣權威宣告 瘦身必守七大法則

年節將至，許多人擔心年後發胖，聽聽減醣權威怎麼說。示意圖／Ingimage 分享 facebook

近年來，「減醣飲食」因對瘦身有極大助益而蔚為風潮。這種飲食方式主張與白飯徹底訣別，以達到瘦身的效果。不過，因為嚴格的飲食限制，而讓不少人卻步，其中，抱持批判態度的醫生也大有人在。究竟要怎麼樣「減醣」才能夠有效又容易持續呢？

日本媒體日刊Spa!訪問了減醣飲食的權威江部康二醫生，他指出，「最根本的大方向，就是不吃早餐，也不吃米飯、麵、麵包等澱粉類，以蛋魚肉類和蔬菜取代，肚子餓了就吃堅果和起司等。」雖然這種方式容易受到「營養不均衡」的質疑，但他認為，將穀物視為主食，攝取過度糖分，才是不健康的作法。

「人類文明所經歷的七百萬年間，絕大多數都是沒有穀物的。過往也沒有吃早餐的習慣。是現代的飲食習慣出現了問題。如果確實進行減醣，光是第一個禮拜就可以瘦下三公斤。」

減醣飲食的原理，在於將原本自醣類、澱粉所取得的熱量，改為從脂肪取得。「人體所需要的五大營養素分別是必需脂肪酸、必需胺基酸、維生素、礦物質和食物纖維，其中根本不需要醣類。事實上人體本來就會自行製造葡萄糖，不需要從飲食中取得。反而脂肪才是飲食中不可或缺的成分。許多節食的人都將食物集中在里肌肉、魚肉、豆腐等，導致攝取的脂肪不夠，才功虧一簣。」

江部醫生也提出了以下七點原則：

1. 不吃早餐，嘗試半日斷食。 2. 穀物並非人類生存必須。 3. 減少的穀物可以以菜、肉取代，擊退空腹感。 4. 一餐所攝取的醣類不可超過20克。 5. 未免熱量不足導致失敗，務必注意脂肪的攝取。 6. 果糖熱量是葡萄糖的五十倍，食用水果前要三思！ 7. 立刻停止過度醣類攝取，可以避免肥胖、牙周病、老化與失智症

「被體內吸收的醣類會跟蛋白質互相作用，對人體產生不好的影響，容易引起動脈硬化，提高心肌梗塞跟腦中風的風險。皮膚也會失去彈性、身高縮短、視力跟聽力下降、還容易引起糖尿病。這一切的元兇的是糖分，因此還是提早戒掉比較好。」江部醫生補充說道。