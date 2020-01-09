親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

想搭K董飛機！星宇航空小年夜首航 張國煒執飛航班曝光

2020-01-09 23:06聯合報 記者魏妤庭／即時報導

近來話題不斷的星宇航空，即將在1月23日小年夜當天3航點首航，日前開賣當天機票，短短10多分鐘內便售完，可見多受旅客青睞。近日，星宇航空粉絲專頁宣布，首航當天有彩蛋，董事長張國煒確定主持首航儀式後，親自執飛當日桃園飛澳門來回航班，班機為JX203、JX204，有網友哀號急著退票改票，也有網友開心表示「賭對了」、「沒改票是正確的」。

星宇航空在9日晚上7點於粉絲專頁宣布，星宇航空最強斜槓代表K董張國煒，即將在1月23日主持完首航儀式後，親自執飛當日桃園飛往澳門的來回航班，航班預計為JX205、JX206。消息一出，幾家歡樂幾家愁，有網友在po文下方表示要改票，也有人開心買對了時間，準備搭張國煒親自開的航班前往旅行。

結果不到一小時翻盤，星宇航空粉絲專頁宣布K董小年夜專機異動，由於必須符合飛航員的Duty Hour 的法規規範，所以不得不將航班提前到JX203、JX204。對此，有網友開心表示「賭對了」、「沒改票是正確的」，但也網友表示，「我早上還為此加買205欸！哈哈哈哈」。

除了宣布張國煒擔任機長消息外，星宇航空表示，張國煒在2019年底取得A321neo正機師執照，在距離機長身份服務旅客的第1413天，即將重新回歸前艙，肩負全機旅客旅程安心順暢的重大任務。並強調親自披掛上陣為飛行安全保證，未來也將提供貼心服務與愉快舒適旅程，滿足每一位旅客。

星宇航空董事長張國煒將在小年夜台北往返澳門航班中，擔任機長執飛。圖／星宇航空提供
星宇航空董事長張國煒將在小年夜台北往返澳門航班中，擔任機長執飛。圖／星宇航空提供
分享
星宇航空從開航前便話題不斷。圖／星宇航空提供
星宇航空從開航前便話題不斷。圖／星宇航空提供
分享

延伸閱讀

突破大氣層的品牌美學 星宇航空如何打造飛航精...

史上最狂航空董事長！星宇航空1月23日首航竟...

「槍斃說」引戰 張國煒：不喜歡、我道歉

張國煒嗆排黑鷹行程的人應槍斃 國防部回應了

黑鷹失事8死 張國煒：排行程的人「嚴格說來應...

星宇航空開航倒數 張國煒再申讓長榮航變現4....

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

一張圖看投票日天氣！投票日好天氣 周日下雨北部降8度

2020-01-09 20:01

不用再轉總機問 衛福部公告執行雙性人手術醫院科別

2020-01-09 18:05

春節至少休7天！2020連假攻略表 最長可休16天CP值超高

2020-01-09 15:45

幫助澳洲野火救援！澳品牌Jurlique宣布捐出一日營業額

2020-01-09 20:12

春節台金第4波加班機13日開放訂位 華航首度加入輸運

2020-01-09 19:21

9縣市助陣燈會 2月8日後里共榮

2020-01-09 18:02

長效針劑抵服藥 失調患者要尊嚴

2020-01-09 18:02

小心荷包失血！15日起台61線西濱快中部段均速90公里

2020-01-09 17:58

陸客縮減衝擊大 今年春節加班機創歷史新低

2020-01-09 17:18

臭氧濃度逐年上升 環保署：加強前驅物質管制

2020-01-09 17:14

我3例武漢肺炎疑似通報 實驗室結果皆非新型冠狀病毒

2020-01-09 15:28

冬令進補 中醫藥師教你如何買得安全吃得安心

2020-01-09 15:28

春節放7天只是基本款 這一年可以爽放10天假

2020-01-09 15:10

神回顧／拳頭都硬了是在哈囉？2019令人抓狂的十大屁孩事件

2020-01-09 15:02

受文化部監督 文策院掌百億元預算

2020-01-09 14:30

台北國際書展大獎爭議 出版社：未規定須通知作者

2020-01-09 14:30

台北國際書展爭議 評審：以內容評定，無關作者頭銜

2020-01-09 14:29

2019臭氧年報出爐 屏東、高市、南市最糟糕

2020-01-09 14:28

年節採買當心！豆菜類吃下肚 過半農藥超標

2020-01-09 14:26

冷眼集／「老闆」都是文化部 書展頒獎陷院長不義

2020-01-09 14:26

消基會：半數豆菜類農藥超量 最離譜甜豆14種農藥殘留

2020-01-09 14:25

台北國際書展奪獎 文策院長胡晴舫爆迴避爭議

2020-01-09 14:24

台灣臭氧濃度惡化 環保署：境外輸入有相當程度影響

2020-01-09 14:16

癱瘓男換血7次治療成功 病患：感覺重新活過來

2020-01-09 14:12

武漢肺炎是新型冠狀病毒 疾管署：估人傳人可能性較弱

2020-01-09 14:12

武漢肺炎病原體初判結果出爐 為新型冠狀病毒

2020-01-09 14:10

雙北公車2月起沒上下車都刷卡 就沒轉乘優惠

2020-01-09 13:51

吃飯、講話都痛 藥物控不住三叉神經痛得考慮外科介入

2020-01-09 13:11

因應春節連假 「台9線」與「台9戊線」互為替代道路

2020-01-09 12:27

蘇花改通車新景點 台泥DAKA園區開幕

2020-01-09 12:23

男童從武漢回台 發燒咳嗽被通報病毒檢驗中

2020-01-09 12:17

為了總統大選不出國！旅行社苦：業績下滑2成

2020-01-09 12:07

雲嘉南汙染物累積 西半部空品持續惡化

2020-01-09 12:01

健保給付放寬 有腦中風病史失智患者也給付用藥

2020-01-09 12:00

國人器捐人數創新高 赴境外移植人數隨之下降

2020-01-09 11:59

文策院成立後 文化部司處多項業務移轉

2020-01-09 11:51

不到20年出現3種可傳染人類新冠狀病毒 專家憂心

2020-01-09 11:49

美伊情勢緊張 汽、柴油價下周估調漲0.3、0.4元

2020-01-09 11:47

「蘇花改」通車優惠再一波！北花「最美巴士」5折

2020-01-09 11:44
看更多

熱門文章

未來10年小年夜都放假 行政院：若政黨輪替也不受影響

2020-01-09 10:32

日本福袋內容物大勝台灣？ 網友揭關鍵因素

2020-01-09 11:14

生育數再下降 今年新生兒估跌破17萬人

2020-01-09 00:09

蘇花改通車新景點 台泥DAKA園區開幕

2020-01-09 12:23

春節至少休7天！2020連假攻略表 最長可休16天CP值超高

2020-01-09 15:45

漲價了！ 肯德基宣布單點、套餐價格調整3~10元

2020-01-09 16:30

每日星座運勢／金牛獨特眼光財運好 求職機會良好

2020-01-09 00:00

肯德基1月10日起要漲價啦！產品平均調幅3.4%

2020-01-09 16:28

年後吹漲風？春水堂珍奶漲價逾一成

2020-01-09 12:07

全台限量2萬張！「統一肉燥麵迷你版icash2.0」1月15日開賣

2020-01-09 16:47

彭啟明：周六晚間轉濕涼 預計下波冷空氣在下周四

2020-01-09 07:55

春節放7天只是基本款 這一年可以爽放10天假

2020-01-09 15:10

武漢肺炎是新型冠狀病毒 疾管署：估計人傳人能力弱

2020-01-09 11:08

LV出雨靴了！穿起來腿變好長 想要白色Silhouette短靴

2020-01-09 15:31

暖心名店！海底撈、鼎泰豐、吳寶春讓員工回家過年

2020-01-09 16:35

告別小時候的回憶！老字號美妝「美華泰」關4家分店　今年不再展店

2020-01-09 11:35

【我見我思】王如斯／最後的留一手

2020-01-09 06:00

不到20年出現3種可傳染人類新冠狀病毒 專家憂心

2020-01-09 11:49

撐了6年！欣葉日式自助餐5月1日「調漲60～80元」

2020-01-09 21:30

肯德基開漲價第一槍 台灣麥當勞也要漲嗎？

2020-01-09 18:41

因應春節連假 「台9線」與「台9戊線」互為替代道路

2020-01-09 12:27

文策院院長胡晴舫獲書展大獎 作家：文化官不該與民爭

2020-01-09 09:05

【新專欄登場‧住在陰陽海邊】施岑宜／三十歲移居山城的決定

2020-01-09 06:00

火山若蠢動 氣象局將推預警制

2020-01-09 00:05

2020年哪些生肖犯太歲？化解方法完整公開

2020-01-09 14:45

雙北公車2月起沒上下車都刷卡 就沒轉乘優惠

2020-01-09 13:51

暖冬打亂 鳳梨恐集中盛產

2020-01-09 00:28

一張圖看投票日天氣！投票日好天氣 周日下雨北部降8度

2020-01-09 20:01

消基會：半數豆菜類農藥超量 最離譜甜豆14種農藥殘留

2020-01-09 14:25

花蓮近海凌晨規模4.4地震 最大震度3級

2020-01-09 03:47

剛果男射殺受保護大猩猩 冷血包圍「戰利品」合照

2020-01-09 10:47

我3例武漢肺炎疑似通報 實驗室結果皆非新型冠狀病毒

2020-01-09 15:28

男童從武漢回台 發燒咳嗽被通報病毒檢驗中

2020-01-09 12:17

為了總統大選不出國！旅行社苦：業績下滑2成

2020-01-09 12:07

文策院院長獲書展大獎 評審：不會管參選者薪水和頭銜

2020-01-09 10:48

投票日溫暖舒適 金、馬離島航班恐受雲霧影響

2020-01-09 07:42

春節備戰 國五客運交通尖峰3到5分鐘一班

2020-01-09 09:20

用食材說故事！南園「新豐溪」套餐　柿乾、芋頭都上桌

2020-01-08 23:31

蘇花改春節大考驗 預估大年初2到初4及收假前最塞

2020-01-09 09:21

今晚來去開「房間」？首間結合情趣商品的餐酒館開幕

2020-01-09 11:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top