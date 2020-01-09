想搭K董飛機！星宇航空小年夜首航 張國煒執飛航班曝光

近來話題不斷的星宇航空，即將在1月23日小年夜當天3航點首航，日前開賣當天機票，短短10多分鐘內便售完，可見多受旅客青睞。近日，星宇航空粉絲專頁宣布，首航當天有彩蛋，董事長張國煒確定主持首航儀式後，親自執飛當日桃園飛澳門來回航班，班機為JX203、JX204，有網友哀號急著退票改票，也有網友開心表示「賭對了」、「沒改票是正確的」。

星宇航空在9日晚上7點於粉絲專頁宣布，星宇航空最強斜槓代表K董張國煒，即將在1月23日主持完首航儀式後，親自執飛當日桃園飛往澳門的來回航班，航班預計為JX205、JX206。消息一出，幾家歡樂幾家愁，有網友在po文下方表示要改票，也有人開心買對了時間，準備搭張國煒親自開的航班前往旅行。

結果不到一小時翻盤，星宇航空粉絲專頁宣布K董小年夜專機異動，由於必須符合飛航員的Duty Hour 的法規規範，所以不得不將航班提前到JX203、JX204。對此，有網友開心表示「賭對了」、「沒改票是正確的」，但也網友表示，「我早上還為此加買205欸！哈哈哈哈」。