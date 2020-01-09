半數豆菜農藥超標 農委會：列重點輔導監測對象

針對消基會今天發布半數豆菜類農藥超量，農委會表示，豆菜類屬連續採收作物，辦理農作物農藥殘留監測作業時以田間及集貨場為主，做好源頭管制。已將豆菜類列為重點輔導及監測對象，農藥殘留監測件數由106年259件增加為108年389件，合格率從82.7%提升為89.5%。不合格案件由農政單位依農藥管理法管控採收及裁罰，再次抽驗合格才可上市。

為確保農產品生產安全管理，農委會表示，近年推動設施型農業，輔導露天栽培轉型為設施生產，以減少病蟲害發生，並輔導成立集團產區，由區內經營主體與通路業者契作，按市場需求安全用藥。另外，還輔導農友參加產銷履歷驗證，補助農友驗證費。

農委會統計，目前豆菜類蔬菜通過產銷履歷驗證者，總計有農民、農民團體等82個生產單位，面積532公頃，透過第三方驗證及追溯栽培相關資訊，消費者可在產銷履歷農產品資訊網查詢產品訊息。

農委會表示，為精進豆菜類作物食用安全，108年起採用農業藥物毒物試驗所研發質譜快速篩檢技術，針對田間農作物收穫前預先進行檢驗。108年執行檢驗8095件，不合格551件，檢驗不合格者會通知農民延後採收，等複驗合格再採收上市，並輔導豌豆（甜豆）主要產區彰化縣福興鄉，試辦田間採收前逐批進行農藥殘留質譜快檢，合格才可採收上市。