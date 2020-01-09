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為三叉神經痛拔牙又開腦 靠精準定位手術重生

2020-01-09 20:02中央社 台北9日電

58歲鄭先生近年飽受三叉神經痛所苦，為此曾拔掉2顆牙、動過數次手術，仍痛不欲生。所幸靠精準導航定位搭配射頻燒灼治療，成功阻斷痛源，他形容這段抗病過程是「死而後生」。

嘉義長庚醫院副院長暨腦神經外科主治醫師楊仁宗今天在記者會分享，鄭先生近10年飽受三叉神經痛之苦，曾誤以為是牙痛而拔掉2顆牙，也做過2次開腦微血管減壓術及2次伽瑪刀立體定位放射手術，仍無法改善疼痛。

鄭先生表示，疼痛發作時相當痛苦，為了止痛甚至要靠酒精麻痺，但直到喝掉一整瓶烈酒仍痛苦難耐。

楊仁宗說，三叉神經顧名思義有三個分支，分別掌管臉部上、中、下的感覺。造成三叉神經痛的機轉，目前認為是三叉神經在進入腦幹的區域受到血管壓迫，因而產生神經傳導短路現象。病人常因「臉部或牙齒疼痛」症狀，先至牙科就診，因治療無效後再轉至神經內外科接受治療。

楊仁宗表示，唐朝第一美女楊貴妃，被詩人吳草廬形容「齒痛自顰眉，君王亦不怡，此疾如早割，何待馬嵬時」，應是中國史上第一個忍受三叉神經痛困擾的名人。

三叉神經痛好發於50歲以上的族群，楊仁宗說，這是一種嚴重的面部疼痛，發作前常沒有預兆，但可由觸摸臉部、風吹、咀嚼、說話或刷牙所引發像電擊一樣的疼痛。

治療三叉神經痛，首先為藥物控制，以抗癲癇用藥最有效，但當藥物治療無效，或長期使用藥物產生暈眩、肝功能受損等副作用時，就需考慮外科介入。

楊仁宗表示，傳統開腦微血管減壓術有手術風險，年紀大或合併有內科疾病的患者較不合適；另一種方法為伽瑪刀立體定位放射手術，雖無傷口，但治療效果較差，醫療費用也較為昂貴。射頻燒灼治療術是一種簡單且值得推廣的治療模式，但要把一支細針放入腦內治療，卻不是一件容易的事。

楊仁宗說，神經傳導路徑相當複雜，想精準定位神經傳導路徑止痛並非易事，結合核磁共振、電腦斷層影像及導航系統定位技術，醫師在病人局部麻醉下，只要將一根細針準確通過顱底橢圓小孔，放置到腦內的三叉神經節，再予以「射頻燒灼治療」，可迅速有效改善病人疼痛。

但此術式也不是所有三叉神經痛的病人都有效且需部分自費。楊仁宗表示，有94%三叉神經痛病人可經此術式獲得改善，有6%可能因血管神經病變而沒效。手術有效的人中，有2至3成可能因神經會再生，5年內可能會復發。術後也可能會有臉麻的後遺症，但不影響生活、咀嚼和表情。

經痛手術醫師

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