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春節台金第4波加班機13日開放訂位 華航首度加入輸運

2020-01-09 19:21聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

遠航停航，衝擊金門航線，春節台金航線即使先前已加開3波加班機訂位，但仍無法填補需求缺口；經縣府積極協調、奔走，終於爭取到春節第4波加班機，並首次由華航班機加入輸運，此次預計加開北金來回計3架次，並將於1月13日（星期一）下午2時統一受理訂位，請想訂位的民眾，多加留意。

金門縣政府傍晚表示，此前春節疏運，各航空公司於開放正班機及2波加班機訂位時，都已釋出國內航空大部分之運能，楊鎮浯縣長在去年12月30日還率縣府團隊前往民航局召開第3波加班機協調會，會議中爭取了32架次加班機運能，可說是已經釋出國內航空運能之極限，但仍然無法滿足鄉親需求。

縣府表示，楊鎮浯後來又特別再次拜會民航局局長林國顯，請民航局務必協助協調立榮航空、華信航空母公司—長榮航空及中華航空支援。經多日來溝通協調，並同意保障航空公司搭載人數後，在非常緊湊的時間下，終於調度出春節第4波加班機。

此波預計加開北金單向尖峰時段來回班機計3架次，雙向提供1千座位數。將於109年1月13日(星期一)下午2時統一受理民眾訂位，民眾應於3日內完成開票。

縣府表示，此波加班機得來不易、機位有限，也提醒民眾儘早作好準備，以免向隅。縣府1月22日至24日也將於臺灣西部5機場設置鄉親服務台，密切注意現場人潮，適時協調加班機或軍機以疏運旅客。

縣府說明如下：

一、加班航線：金門-台北航線

二、加班日期、時間：

(一)年前尖峰時段：台北→金門航線(台北起飛時間)：

1、1月22日：立榮 15:00

2、1月23日：華信 14:00

(二)年後尖峰時段：金門→台北航線(金門起飛時間)

1、1月29日(初五)：華信 10:20

金門縣長楊鎮浯在去年12月30日還率縣府團隊前往民航局召開第3波加班機協調會，會...
金門縣長楊鎮浯在去年12月30日還率縣府團隊前往民航局召開第3波加班機協調會，會議中爭取了32架次加班機運能，但仍無法滿足鄉親需求。圖／縣府提供
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金門縣府傍晚宣布，已爭取到第4波加班機，今年首度由華航客機加入輸運。圖／縣府提供
金門縣府傍晚宣布，已爭取到第4波加班機，今年首度由華航客機加入輸運。圖／縣府提供
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加班金門航線

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