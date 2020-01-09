辛亥隧道科技執法超速件數多 警：持續宣導

辛亥隧道。圖/北市交大提供。 分享 facebook 台北市警局從1月啟用辛亥隧道科技執法，規定限速不可超過61公里。北市議員發現，辛亥隧道1日至5日違規件數達2253件，認為警方宣導不足造成民眾易違規。警方表示會持續宣導。

台北市警察局交通大隊今天指出，辛亥隧道因道路筆直，過去在離峰、深夜時段，常接獲民眾檢舉現場有嚴重超速狀況，規劃從1月1日執行科技執法，盼降低交通事故。

警方表示，辛亥隧道速限規定為50公里，行車速度超過61公里以上就會實施取締，並針對跨越雙白線違規進行舉證告發；若駕駛人違規超速，會依違反道路交通管理處罰條例規定，開罰新台幣1200元以上、2400元以下罰鍰。

國民黨北市議員徐弘庭指出，有民眾陳情，認為警方執行科技執法後卻宣導不足，導致行經辛亥隧道時，容易發生超速，經調閱統計資料發現，從1日至5日止，辛亥隧道違規超速達2253件，數據明顯偏高，且許多市民通勤時會行經辛亥隧道，卻因不清楚新規定，導致違規，建議警方應擴大宣導，並提醒民眾新制內容。

對此，北市交通大隊表示，依過去統計資料顯示，辛亥隧道內因無叉路，駕駛人容易在晚間、深夜時段超速，進而發生交通事故，推動科技執法後，可能會造成市民短時間內不適應，會持續宣導相關規定，預期民眾習慣新法後，違規件數就會下降。