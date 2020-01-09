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美伊衝突國際油價走揚 估下周汽油漲0.3元

2020-01-09 18:27聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

估下周汽油漲0.3元。 圖／Ingimage
估下周汽油漲0.3元。 圖／Ingimage
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受到美伊衝突與中東情勢影響，原油價格近期劇烈波動，預估下週國內汽油恐調漲。經濟部今表示，我國從中東進口的原油已降至5成，天然氣占比也降至3成，目前我國石油安全存量充足，我國油氣進口情形及價格都維持穩定，但仍需密切注意後續情勢。

受到中東地緣政治關係緊繃影響，國際油價走揚，依照浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估國內下週汽油、柴油零售價格每公升約各調漲0.3元及0.4元，但實際調整金額仍有待12日中油公布為準。

經濟部長沈榮津今表示，中東局勢這幾天越來越明顯，目前整個都緩和下來，伊朗不希望把戰事擴大，目前掌握到資訊是緩和下來。民眾關心油與天然氣的供應問題，因為有安全存量，都供應無虞，價格這方面也不會有問題。

經濟部也表示，目前相關海域的油氣輸出皆維持正常，受中東情勢影響，原油價格一度波動，但我國中油自中東進口原油占比，已經從2015年的7成降至2019年的5成，有效分散原油來源；天然氣的部分，2019年來自中東地區的氣源占比，已降至不到3成，氣源也相當分散。

據經濟部盤點我國石油的安全存量，法定石油安全存量至少90日，目前實際存量為128日。政府儲油為44天，民間業者儲油為84天，包含中油法定的60天，安全存量充足，供應無虞。

中東油價

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