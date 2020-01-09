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不用再轉總機問 衛福部公告執行雙性人手術醫院科別

2020-01-09 18:05聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

根據臨床觀察，台灣約有100名左右一出生就同時具有男性、女性生殖器官者，即性發展...
根據臨床觀察，台灣約有100名左右一出生就同時具有男性、女性生殖器官者，即性發展障礙症候群，俗稱陰陽人。 示意圖／ingimage
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根據臨床觀察，台灣約有100名左右一出生就同時具有男性、女性生殖器官者，即性發展障礙症候群，俗稱陰陽人，衛福部前年公告「未成年雙性人之醫療矯正手術共同性建議原則」，未滿18歲以前，除非患者有嚴重的生理機能障礙，否則不宜手術，並公告16家醫療矯正手術轉介建議醫院，今更細緻公布16家醫院執行手術的科別。

衛福部醫事司長石崇良表示，前年公告矯正手術的建議原則後，同步也公告16家建議轉介醫院，但是患者仍反映不曉得要掛哪一科，因此公告16家轉介醫院執行矯正手術的科別，讓有需求的患者，可以直接掛相關科別，無須再由總機轉到有執行手術的科別。

石崇良表示，我國目前尚未有明確的統計，一出生同時具有男性、女性生殖器官者的人數，不過，性發展障礙症候群屬於疾病，目前健保有給付醫療矯正手術。

過去出生後就同時有男女性器官的新生兒，通常家長會在幼兒時期就替孩子決定性別，等到孩子成年後，對於自我的性別認同不同，反而會出現爭議。

石崇良表示，因此前年才公告未成年雙性人之醫療矯正手術共同性建議原則，未滿12歲者除非有癌化及生理機能障礙，否則不宜手術；12歲至未滿18歲者，若有性別適應困難，應經專業評估才可以執行手術，否則性發展障礙症候群患者都應在18歲以後，由患者自己決定在執行手術。

林口長庚醫院兒童內分泌暨遺傳科主治醫師羅福松說，根據近年的觀察，不建議性發展障礙症候群患者在成年後自行決定性別，主要是性發展障礙症候群患者於幼年時期，會在性別認同上感到困惑，特別是在國小、國中時期，同儕之間的不理解，像是在如廁時發現患者的異常，就可能會淪於霸凌對象。

羅福松說，有不少孩子在未成年階段，就因為性別未有明確的認同，最後出現嚴重憂鬱症等問題，建議衛福部尊重家長以及醫師的建議，透過基因的鑑定以及泌尿道感染的情形等，在幼兒時期就能替孩子決定性別，避免未來的性別認同出現心理不健康等問提。

婦女新知協會秘書長周于萱表示，衛福部公布16家醫院執行手術的科別值得鼓勵，但現實社會中還是對這群性發展障礙症候群患者，存在許多不理解，建議在教育上應該有更多的宣導，避免歧視以及霸凌的發生。

●未成年雙性人之醫療矯正手術轉介建議醫院看診資訊：

一、台大醫院

執行科別：整形外科、泌尿科

可執行內容：整形重建手術、性別重置手術、睪丸及陰莖切除術

二、三軍總醫院附設民眾診療服務處

執行科別：小兒外科、小兒科、精神醫學部

可執行內容：鼠蹊疝氣、小兒泌尿外科尿道下裂矯正手術、內視鏡微創手術、內視鏡尿液逆流治療手術、小兒內分泌、兒童及青少年精神醫學

三、台北榮總

執行科別：兒童泌尿暨兒童外科

可執行內容：泌尿生殖系統

四、林口長庚

執行科別：兒童內分泌科

可執行內容：兒童糖尿病、兒童生長、兒童期青春期發育、兒童青少年甲狀腺及內分泌相關疾病

五、馬偕醫院

執行科別：兒童內科、兒童一般外科及泌尿科、兒童青少年心智科

可執行內容：一般兒童內科、兒童內分泌疾病、糖尿病、甲狀腺疾病、先天性疾病、遺傳諮詢、優生保健、遺傳諮詢、兒科急症、早期療育評估、呼吸道過敏疾病；一般兒童外科手術、新生兒手術、兒童泌尿系統手術、尿道下裂、兒童腹腔鏡微創手術、先天性巨結腸症、無肛症手術、斜頸、兒童腫瘤手術、兒童外傷手術；兒童青少年心理、老人精神醫學、焦慮症、憂鬱症、雙

極性情感疾患、失智症、邊緣性人格、自殺防治、辯證行為治療、兒童及青少年情緒障礙、注意力不足症候群、心理衛生、一般精神衛生

六、台北慈濟醫院

執行科別：泌尿科

可執行內容：小兒泌尿學、婦女泌尿科、尿失禁及排尿障礙、內視鏡泌尿學、性別認定相關手術、兒童疝氣手術、雷射攝護腺肥大手術

七、雙和醫院

執行科別：精神科（身心科）

可執行內容：注意力不足過動症、亞斯格柏症與自閉症相關情緒障礙、青少年憂鬱、成人憂鬱焦慮病患、失眠、思覺失調症、躁鬱症

八、台中榮民總醫院

執行科別：兒童外科

可執行內容：尿道下裂手術、不明確外生殖器矯正手術、微創手術、新生兒手術

九、中山醫學大學附設醫院

執行科別：婦產科、泌尿科

可執行內容：生殖重建手術、攝護腺肥大、泌尿道感染、泌尿道結石、一般泌尿道手術、泌尿道腫瘤

十、中國附醫

執行科別：精神醫學部

可執行內容：睡眠障礙、強迫症、恐慌症、自律神經失調、職業壓力、菸酒藥癮

十一、彰化基督教醫院

執行科別：兒童遺傳科

可執行內容：遺傳基因、新陳代謝

十二、成大醫院

執行科別：小兒遺傳內分泌科

可執行內容：一般兒科、小兒內分泌及遺傳

十三、奇美醫院

執行科別：兒童內分泌科

可執行內容：兒童糖尿病、性器官不明、性發育、身高肥胖、甲狀腺、腎上腺疾病及其他內分泌相關疾病

十四、高雄榮民總醫院

執行科別：整形外科

可執行內容：變性手術

十五、高雄長庚醫院

執行科別：兒童外科、兒童遺傳內分泌科

可執行內容：兒童外科、兒童遺傳內分泌

十六、高雄醫學大學附設中和紀念醫院

執行科別：小兒外科

可執行內容：新生兒腸道阻塞、食道閉鎖、無肛症、巨結腸、腸套疊、先天性畸形、雙性人醫療矯正、嬰幼兒腹腔鏡微創手術、腹腔鏡疝氣手術、漏斗胸 NUSS 手術、頸部內視鏡手術、尿道下裂手術、雙性人醫療矯正

微創手術患者憂鬱症

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