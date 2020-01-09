9縣市助陣燈會 2月8日後里共榮

台灣燈會主展區將於2月8日「燈」場，台中市政府不分藍綠結合桃園、台南、高雄、宜花東及金門等縣市，共襄盛舉，將於「好市共榮燈區」展出具地方文化風采的花燈組合。（photo by 劉東皋／台灣醒報） 分享 facebook 「台灣燈會，好市共榮」。由台中市政府主辦的台灣燈會主展區，將於春節後2月8日登場。1月9日，台中市政府號召桃園市、新竹縣、雲林縣、台南市與高雄市，及東部宜、花、東與金門縣等觀光旅遊局處長等，跨區到台中市，為后里主展區「好市共榮燈區」的助陣。

最多縣市參與

「這次將創下台灣燈會最多國內城市共同參與的新紀錄」，台中市副市長令狐榮達表示，2020台灣燈會首度串連台灣東西及離島縣市，聚合了9大縣市的創意和能量，在台中市的舞台，展現各縣市文化、觀光與歷史特色，也實現傳統與藝術的交流。

此次參與的燈會縣市不分藍綠，桃園市以以大溪老街著名的巴洛克風格建築為展燈特色，桃園觀旅局長楊勝評說，民眾可近距離的體驗桃園浪漫氛圍與文化意象；新竹縣交通旅遊處長游志祥指出，竹縣花燈主要融合了客家花布與彩繪神豬展現在地客家文化。

台南市觀旅局長陳信安表示，台南將以經典小鎮後壁、鹽水為主題，透過花燈的光影藝術勾勒經典小鎮的韻味。高雄市觀光局副局長葉欣雅說，高雄將以「百年風華打狗城」凸顯改名高雄即將滿百年的歷史痕跡與現代城市交互輝映的意趣。

副展區率先登場

宜蘭的花燈主題為「溫泉生命之樹」，象徵溫泉孕育豐盛的果實；花蓮則邀請在地藝術家創作「太平洋漫波」燈組；台東縣同樣邀請文化工藝創作者，以土地為靈感，以「圓」為意象象徵人與環境如同和諧的「圓」，生生不息且兼容並蓄。曾是戰地的金門，帶來的是自然、人文與戰地的歷史風情。

台灣燈會位於台中市區的文心森林公園副展區，已提前於上月下旬展燈，讓地區民眾可以在平時假日搶先賞燈。

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