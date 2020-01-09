長效針劑抵服藥 失調患者要尊嚴

彰基鹿東分院院長邱南英表示，思覺失調是一種慢性病，長效針劑的藥物治療能提升病患的尊嚴，不用因為定期服藥被歧視。（photo by 施凱文/台灣醒報） 分享 facebook 「每天吃藥像在提醒思覺失調患者是個病人。」台大國際會議中心9日舉辦「思覺失調 從長計議」研討會，彰基鹿東分院院長邱南英表示，病友每天服藥像是提醒自己是病人，心理層面會變差，「長效針劑」只要3個月打1次且副作用少，也能讓病友回歸常態生活。

患者現身說法

「會有聲音告訴你該沿著指標走，走一走就誤闖軍事禁地了。」思覺失調患者李先生於台上表示，當時症狀來得又猛又兇，曾一度無法分別幻覺與現實。他說：「一開始想說要打針好像很嚴重，但其實這對我們更好。」彰化基督教醫院基鹿東分院院長蘇南英也呼籲，鼓勵患者勇敢站出來接受治療。

思覺失調是慢性病

邱南英提醒，精神疾病不是大家想像中的那種神經病，比較像是慢性病。「思覺失調主要是在思想跟感官上會有病變，生病後大腦灰質會萎縮。」他指出，太晚發現或服用藥物都會傷害大腦灰質，有如癲癇發作時的電波釋放一樣，長久下來都會傷害腦袋結構，建議可多與人交談或找醫師早點接受治療以免症狀變嚴重。

全球每百人就有1人罹患「思覺失調症」，全台約有1/3的患者，但大多數未遵從醫囑規律按時服藥。「治療的最大困難是用藥，精神用藥會造成身體無形的負擔。每天吃藥很像在提醒我們是病患，但一劑針打完後就可以讓生活功能恢復正常。」邱南英表示。

免服藥提尊嚴

「長效針劑在台灣不常見，是因為社會還有許多迷思。」振興醫院精神科醫師蘇東平表示，民眾應以開放的思想面對患者，且病友治療滿1年就有近6成的人恢復良好，他們的生活水準提升，社會功能也會跟著恢復。而長效針劑則是越早施打越好，能有效降低住院的病人數，治療黃金期是病徵出現的前5年左右。

蘇東平表示，過去思覺失調症藥物可能伴隨令人難忍受的副作用，像是面部扭曲、講話語意不清等，近年出現的新藥已大幅減少副作用，試驗期間病友精神狀況惡化的更不到5%。「此藥物目前有健保給付，提醒民眾要有『病識感』，儘早治療。」他補充。

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