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臭氧空品標準怠惰 環保署應檢討

2020-01-09 15:40台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

健康空氣行動聯盟批評，台灣的臭氧空品標準仍在怠惰，置國人健康於險境。（photo...
健康空氣行動聯盟批評，台灣的臭氧空品標準仍在怠惰，置國人健康於險境。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
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「已經換了3位總統，檢討超過7,470天了，臭氧標準還是不改。」健康空氣行動聯盟9日批評，台灣的臭氧空品標準仍在怠惰。國外權威期刊及台大長庚與國衛院研究都提到，40ppb已經有危害。環保署7日也曾回報會務實檢討，但仍在使用不嚴格的標準，置國人健康於險境。

臭氧指數每況愈下

「2019年美國肺臟醫學研究明確指出，2015~2017年美國臭氧持續惡化。」台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師指出，高醫副校長楊俊毅教授的2019台北市研究也顯示，臭氧空汙會提高自殺死亡率，臭氧會造成干擾中樞神經系統功能，腦中多巴胺和或酪胺酸羥化酶濃度升高，血清素和色胺酸羟化酶濃度降低等。

葉光芃指出，竹科、台南、台中、高雄、屏東等14站的臭氧指數都在惡化，燃煤電廠是因素之一，台南市從2017年的第9爬升到2019年的第3糟，屏東則連續4年第1糟。依照WHO標準，高雄市2019年48%天數以上都超標。環保署一直說臭氧標準比美國嚴，可是AQI（空品指標）卻用最差的標準，根本欺騙國民。

臭氧跟自殺率相關

「2009年美國學者發表，在美國每增加10ppb的臭氧，就會增加呼吸系統8%~9%的死亡率。」蘇偉碩醫師指出，2015年南韓三星醫學中心發表全國性研究結果：臭氧濃度高於年均值2個標準差，就會增加自殺率達7.8%！

台灣學者發表研究發現，以2008~2012年的台北市資料來看，臭氧含量每升高1個4分位數範圍（IQR），在溫暖的季節，自殺未遂的風險增加9%，在寒冷的季節自殺未遂的風險會增加為3倍的27%。

減氮氧化物、VOC

「檢討源頭，氮氧化物、VOC（揮發性有機物）是可以管制總量的，但台灣竟在都市裏面發展石化業，慚愧！」葉光芃表示，燃煤中多含氮氧化物，甚至天然氣還是有氮氧化物，因此化石燃料早晚都要除役。氮氧化物和VOC不去除，臭氧會揮出不去，不要以為臭氧看不見就沒事。高汙染高耗產能需要轉型，減少耗電。

以紐約為例，進10年的PM2.5得到控制，但臭氧濃度仍持續超標，是被忽視的健康殺手。

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