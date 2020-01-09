我3例武漢肺炎疑似通報 實驗室結果皆非新型冠狀病毒

武漢不明肺炎爆發至今，我國已出現3名符合「中國武漢旅遊史發燒肺炎病例」通報定義個案，衛福部疾管署今下午證實，目前所有通報疑似個案都不是新型冠狀病毒，最新通報的個案已確定為人類間質肺炎病毒（Metapneumovirus），類似一般感冒，經後續評估，無其他感染原因即可排除風險。

據傳染病專家會議本月5日決定，「中國武漢旅遊史發燒肺炎病例」通報定義為過去14天內去過武漢，有出現發燒、上呼吸道或肺炎症狀者。至目前已累積3名通報個案，最新個案為為昨晚登機檢疫後送者，是北部學齡前男童，入境時因出現發燒、咳嗽、流鼻水呼吸道等症狀，有武漢的旅遊史。

疾管署實驗室今下午驗出該男幼童感染人類間質肺炎病毒，是一種任何年齡層族群可能引起的急性呼吸道感染，也可能造成支氣管炎或肺炎，與其他病毒引發的上呼吸道和下呼吸道感染相似。疾管署副署長莊人祥表示，經後續評估，無其他感染原因即可排除風險。

另外兩例通報個案1名是登機檢疫有症狀者已驗出H3N2流感病毒，另1名檢驗中，曾至中國武漢市、未至華南海鮮市場，無禽畜接觸史，也確認為H1N1流感病毒。

疾管署自2019年12月31日啟動由武漢直航入境班機登機檢疫，已執行14航班，共檢疫1317名旅客及機組員，截至目前有症狀者共10名，包含昨晚登機檢疫後送男童，其餘9人症狀皆已改善並恢復，經評估無須後送，由地方政府衛生局持續追蹤關懷。