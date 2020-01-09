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冬令進補 中醫藥師教你如何買得安全吃得安心

2020-01-09 15:28聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

不少國人有冬令進補、祛寒強身的觀念，氣溫驟降也使中藥需求增加，但台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區藥師張崇訓指出，中藥有真假優劣等問題，購買最好到有信譽、重視衛生，且具有合格販售證明的中西藥局或中藥房選購；另外，有感冒發炎等問題，不宜吃溫補藥膳，孕婦、糖尿病、高血壓及高血脂者，吃中藥前建議要先諮詢醫師或藥師。

「藥食同源」是華人社會長久存在的養生飲食文化與膳食習慣，國人常將部分中藥材作為藥膳、食品原料，但如何吃得安全？

張崇訓表示，為了讓中藥長時保存、賣相好，有人將中藥用二氧化硫熏製、染色，若食入過量可能會造成呼吸困難、腹瀉、嘔吐等症狀，一些來源不明的藥材除有假貨問題，也可能含有重金屬，長期連續攝食，可能引發免疫系統功能病變及肝、腎功能受損。

張崇訓說，觀察藥材，若是顏色太鮮豔或純白無瑕的中藥很可能有問題，另可觀查有無發霉、蟲蛀、蟲卵、灰塵附著；而中藥材都會散發出獨特的香味，若是聞起來沒有味道，或有過度不自然的香味，有霉味或是走油的氣味，都可能有問題；用手觸摸中藥材的質地，新鮮藥材不會濕黏，應為乾燥的，最保險是請信任的中醫師或藥師推薦值得信任的中西藥局或中藥房購買。

張崇訓指出，購買藥材除了推薦外，自行購買也可注意藥材包裝要有廠商名稱及地址等資訊，還要有藥材溯源及合格檢驗報告，包含二氧化硫、黃麴毒素、重金屬、農藥等殘留容許量須合格。

除了選購，張崇訓也提醒，中藥即使相對安全、副作用較低過度吃補反而增加身體負擔，例如當歸吃多可能引起腹瀉、鉀離子高的甘草對高血壓患者不利；而十全大補湯等溫補類藥膳，對有發炎的人而言將加重症狀，因此也不宜感冒發炎、口乾舌燥、失眠、便秘者食用；其他如孕婦、糖尿病、高血壓及高血脂者，服用中藥、藥膳時建議仍要諮詢醫師或藥師。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區藥師張崇訓。記者翁浩然／攝影
台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區藥師張崇訓。記者翁浩然／攝影
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中藥高血壓醫師

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