親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

搶奪「黑盒子」的秘密？烏克蘭波音737「伊朗空難之謎」

台灣臭氧濃度惡化 環保署：境外輸入有相當程度影響

2020-01-09 14:16聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

台灣健康空氣行動聯盟今天公布2019年的臭氧年報，指全台臭氧最糟糕縣市前三名為屏東、高雄市、台南市。但環保署表示，依據監測統計數值，臭氧年平均濃度值以外島地區連江縣、金門縣及澎湖縣3縣市最高，顯示境外傳輸對我國臭氧空品濃度，有相當程度的影響。

環保署說，根據國外相關研究報告資料，發現過去12年間（94至105年），無論從衛星資料或模式模擬結果，皆顯示對流層內臭氧濃度皆呈現上升趨勢。其中，又以印度、東亞及大西洋地區增加比率較高，東亞地區因人為排放量增加造成臭氧濃度增加比率較高，這趨勢也是造成我國臭氧（O3）濃度歷年增加原因之一。

環保署表示，我國除小時平均值外，亦已納入臭氧8小時平均值為60ppb，惟為提醒民眾做好自我健康防護，減少曝露。自105年發布空氣品質指標（AQI）時，在實務運作每日即時指標部份，除以臭氧小時值作為即時預警作用，另加入8小時值，考量濃度曝露累積影響的效應，增加對敏感族群和兒童的保護。

環保署表示，臭氧成因複雜，與原來背景濃度、氣象條件及大氣傳輸皆有關係，針對臭氧直接進行削減，屬不切實際作法，應以其前驅物質NOx、VOC作為管制對象，才有效且務實。

目前，環保署對於臭氧管制，已積極完成固定源氮氧化物指定削減（草案）、塗料VOC管制、有害空氣污染物標準等政策，未來，研擬VOC指定削減及加嚴各項管制標準，可有效減少臭氧前驅物排放量。

環保署空氣品質

延伸閱讀

雲嘉南汙染物累積 西半部空品持續惡化

環團指2019年屏、高、南臭氧最糟 新竹「上...

PM10空品標準挨批寬鬆 環保署：擬加嚴與日...

延長浸泡時間清除農藥？這5種清洗蔬果方式只會...

高屏臭氧濃度超過WHO警戒值 環團：官方無視...

環團指我國臭氧標準寬鬆 環保署：將管制臭氧前...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

我3例武漢肺炎疑似通報 實驗室結果皆非新型冠狀病毒

2020-01-09 15:28

春節放7天只是基本款 這一年可以爽放10天假

2020-01-09 15:10

癱瘓男換血7次治療成功 病患：感覺重新活過來

2020-01-09 14:12

消基會：半數豆菜類農藥超量 最離譜甜豆14種農藥殘留

2020-01-09 14:25

雙北公車2月起沒上下車都刷卡 就沒轉乘優惠

2020-01-09 13:51

不到20年出現3種可傳染人類新冠狀病毒 專家憂心

2020-01-09 11:49

冬令進補 中醫藥師教你如何買得安全吃得安心

2020-01-09 15:28

神回顧／拳頭都硬了是在哈囉？2019令人抓狂的十大屁孩事件

2020-01-09 15:02

受文化部監督 文策院掌百億元預算

2020-01-09 14:30

台北國際書展大獎爭議 出版社：未規定須通知作者

2020-01-09 14:30

台北國際書展爭議 評審：以內容評定，無關作者頭銜

2020-01-09 14:29

2019臭氧年報出爐 屏東、高市、南市最糟糕

2020-01-09 14:28

年節採買當心！豆菜類吃下肚 過半農藥超標

2020-01-09 14:26

冷眼集／「老闆」都是文化部 書展頒獎陷院長不義

2020-01-09 14:26

台北國際書展奪獎 文策院長胡晴舫爆迴避爭議

2020-01-09 14:24

武漢肺炎是新型冠狀病毒 疾管署：估人傳人可能性較弱

2020-01-09 14:12

武漢肺炎病原體初判結果出爐 為新型冠狀病毒

2020-01-09 14:10

吃飯、講話都痛 藥物控不住三叉神經痛得考慮外科介入

2020-01-09 13:11

因應春節連假 「台9線」與「台9戊線」互為替代道路

2020-01-09 12:27

蘇花改通車新景點 台泥DAKA園區開幕

2020-01-09 12:23

男童從武漢回台 發燒咳嗽被通報病毒檢驗中

2020-01-09 12:17

為了總統大選不出國！旅行社苦：業績下滑2成

2020-01-09 12:07

雲嘉南汙染物累積 西半部空品持續惡化

2020-01-09 12:01

健保給付放寬 有腦中風病史失智患者也給付用藥

2020-01-09 12:00

國人器捐人數創新高 赴境外移植人數隨之下降

2020-01-09 11:59

文策院成立後 文化部司處多項業務移轉

2020-01-09 11:51

美伊情勢緊張 汽、柴油價下周估調漲0.3、0.4元

2020-01-09 11:47

「蘇花改」通車優惠再一波！北花「最美巴士」5折

2020-01-09 11:44

環團指2019年屏、高、南臭氧最糟 新竹「上升」10名

2020-01-09 11:39

【黃色笑話】「說話」

2020-01-09 11:22

投票日國道10時-16時南下塞 高公局估五地雷路段

2020-01-09 11:18

早期鼻咽癌做放療 五年存活率80%以上

2020-01-09 11:15

春節期間躲塞車 台北市交通措施看這裡

2020-01-09 11:11

康復路不易 思覺失調症患者手足也易罹糖尿病、高血壓

2020-01-09 11:10

武漢肺炎是新型冠狀病毒 疾管署：估計人傳人能力弱

2020-01-09 11:08

文策院院長獲書展大獎 評審：不會管參選者薪水和頭銜

2020-01-09 10:48

未來10年小年夜都放假 行政院：若政黨輪替也不受影響

2020-01-09 10:32

胡晴舫不知著作參獎 各出版社：本來就不會通知作者

2020-01-09 10:18

思覺失調症藥物副作用減少 他回歸生活正軌且創業圓夢

2020-01-09 10:03
看更多

熱門文章

命理大師鐵口直斷 今年桃花運最強生肖結果出爐

2020-01-08 17:41

未來10年小年夜都放假 行政院：若政黨輪替也不受影響

2020-01-09 10:32

全家和7-11咖啡誰好喝 較多網友會選擇它

2020-01-08 16:40

為何健保給付加成醫院仍苦？ 因為「攤扣」越來越多

2020-01-08 18:09

台劇女神曾莞婷穿夏姿‧陳透視裝 自誇「變身為仙女一樣的感覺」

2020-01-08 16:46

生育數再下降 今年新生兒估跌破17萬人

2020-01-09 00:09

日本福袋內容物大勝台灣？ 網友揭關鍵因素

2020-01-09 11:14

每日星座運勢／金牛獨特眼光財運好 求職機會良好

2020-01-09 00:00

買薯條倒出一看竟比硬幣小 客怒喊：蟻人開的店嗎

2020-01-08 17:22

彭啟明：周六晚間轉濕涼 預計下波冷空氣在下周四

2020-01-09 07:55

蘇花改通車新景點 台泥DAKA園區開幕

2020-01-09 12:23

初一搶福袋！全聯祭388萬瑪莎拉蒂 家樂福刮50型UHD電視

2020-01-08 22:01

年後吹漲風？春水堂珍奶漲價逾一成

2020-01-09 12:07

武漢肺炎是新型冠狀病毒 疾管署：估計人傳人能力弱

2020-01-09 11:08

不到20年出現3種可傳染人類新冠狀病毒 專家憂心

2020-01-09 11:49

【我見我思】王如斯／最後的留一手

2020-01-09 06:00

因應遠航停飛 金門開「投票專船」往返金門台中

2020-01-08 21:48

澳洲大火燒不停 台灣旅遊團「不受影響」

2020-01-08 16:52

萊爾富首度門市賣「冷凍牛肉」！火鍋肉片、大塊沙朗牛排、骰子牛全都有

2020-01-08 17:03

告別小時候的回憶！老字號美妝「美華泰」關4家分店　今年不再展店

2020-01-09 11:35

比口味更比顏值！7-11、全家便利商店、萊爾富「春節禮盒」澎湃又吸睛

2020-01-08 19:11

木村拓哉也傾倒！ 「東京大酒店」這支白酒 台灣有售

2020-01-08 16:30

文策院院長胡晴舫獲書展大獎 作家：文化官不該與民爭

2020-01-09 09:05

火山若蠢動 氣象局將推預警制

2020-01-09 00:05

【新專欄登場‧住在陰陽海邊】施岑宜／三十歲移居山城的決定

2020-01-09 06:00

暖冬打亂 鳳梨恐集中盛產

2020-01-09 00:28

花蓮近海凌晨規模4.4地震 最大震度3級

2020-01-09 03:47

「東京大酒店」木村拓哉愛酒大缺貨 「這瓶」可比美

2020-01-08 17:01

影／過度沉迷3C產品出現後腦勺刺痛感 小心是枕神經痛

2020-01-08 16:12

非洲豬瘟20萬罰單600多張 陸客逾半數

2020-01-08 19:33

台中新光三越鼠年最好運福袋 總獎值300萬破紀錄

2020-01-08 22:31

剛果男射殺受保護大猩猩 冷血包圍「戰利品」合照

2020-01-09 10:47

因應春節連假 「台9線」與「台9戊線」互為替代道路

2020-01-09 12:27

把TPE、886國碼都穿上身！迷彩猿人出沒九份 粉絲喊買

2020-01-08 15:39

春節返鄉出遊 蘇花改通車3路線直達花蓮

2020-01-08 17:11

文策院院長獲書展大獎 評審：不會管參選者薪水和頭銜

2020-01-09 10:48

為了總統大選不出國！旅行社苦：業績下滑2成

2020-01-09 12:07

男童從武漢回台 發燒咳嗽被通報病毒檢驗中

2020-01-09 12:17

春節放7天只是基本款 這一年可以爽放10天假

2020-01-09 15:10

投票日溫暖舒適 金、馬離島航班恐受雲霧影響

2020-01-09 07:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top