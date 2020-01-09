台灣臭氧濃度惡化 環保署：境外輸入有相當程度影響

台灣健康空氣行動聯盟今天公布2019年的臭氧年報，指全台臭氧最糟糕縣市前三名為屏東、高雄市、台南市。但環保署表示，依據監測統計數值，臭氧年平均濃度值以外島地區連江縣、金門縣及澎湖縣3縣市最高，顯示境外傳輸對我國臭氧空品濃度，有相當程度的影響。

環保署說，根據國外相關研究報告資料，發現過去12年間（94至105年），無論從衛星資料或模式模擬結果，皆顯示對流層內臭氧濃度皆呈現上升趨勢。其中，又以印度、東亞及大西洋地區增加比率較高，東亞地區因人為排放量增加造成臭氧濃度增加比率較高，這趨勢也是造成我國臭氧（O3）濃度歷年增加原因之一。

環保署表示，我國除小時平均值外，亦已納入臭氧8小時平均值為60ppb，惟為提醒民眾做好自我健康防護，減少曝露。自105年發布空氣品質指標（AQI）時，在實務運作每日即時指標部份，除以臭氧小時值作為即時預警作用，另加入8小時值，考量濃度曝露累積影響的效應，增加對敏感族群和兒童的保護。

環保署表示，臭氧成因複雜，與原來背景濃度、氣象條件及大氣傳輸皆有關係，針對臭氧直接進行削減，屬不切實際作法，應以其前驅物質NOx、VOC作為管制對象，才有效且務實。

目前，環保署對於臭氧管制，已積極完成固定源氮氧化物指定削減（草案）、塗料VOC管制、有害空氣污染物標準等政策，未來，研擬VOC指定削減及加嚴各項管制標準，可有效減少臭氧前驅物排放量。