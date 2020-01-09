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癱瘓男換血7次治療成功 病患：感覺重新活過來

2020-01-09 14:12聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

69歲廖男去年11月突感冒，腳無力致行走有問題，到鄰近醫院就診，被診斷疑為中風症狀，開立藥物治療卻無效，且越來越嚴重，除進食會嗆到，且呼吸困難需插管，轉至童綜合醫院檢查，發現廖男雖手腳與身體無法動彈，但意識清楚，研判應是罹患罕見的急性發炎性脫髓鞘多發性神經病變。

醫院為廖男進行換血治療，一次使用4袋、每袋約120cc的血漿將體內不正常的抗體換出，共換血7次，總計26袋約3100cc左右的血漿後，患者手腳與身體可以自由活動，並從加護病房轉至普通病房進行復健治療，住院約1個月後已出院返家休養。

童綜合醫院神經內科主任楊自強表示，急性發炎性脫髓鞘多發性神經病變是一種因病毒或細菌感染後，引發身體本身免疫系統反應而產生抗體，這些抗體攻擊了自己周邊神經系統，造成多發性神經病變，病程惡化快速，會造成感覺、運動或自律神經失調的情況，不僅肢體癱瘓，連呼吸肌力都造成影響，需進行換血治療或免疫球蛋白注射治療。

童綜合醫院腎臟內科醫師簡孝文說，換血治療即為血漿置換治療，將攻擊神經髓鞘而造成損傷的血漿抗體過濾置換掉，廖男因發病近1個月後才轉至童醫院治療，為能徹底置換體內含有攻擊性抗體的血液，故換血了7次。

廖男表示，躺在床上無法動彈，就像活死人一樣，以為可能後半輩子都癱瘓了，心情非常沮喪，幸好醫護人員找出真正病因來治療，現在還努力復健中，能夠自由使用雙手、下床走路真的很高興，感覺重新再活過來。

楊自強表示，急性發炎性脫髓鞘多發性神經病變目前罹病原因仍不清楚，但大都在發病前有感冒、上呼吸道感染症狀或腸胃炎，可能是細菌或病毒感染後，人體產生的免疫反應，原本要抵抗病毒的抗體，反而攻擊自己身體的周邊神經。楊呼籲，若感冒後逐漸出現四肢無力感，一定要即早就醫，找出真正罹病原因及早治療，以免造成遺憾。

廖男罹患罕見的急性發炎性脫髓鞘多發性神經病變，經換血治療後，住院約1個月後已出院...
廖男罹患罕見的急性發炎性脫髓鞘多發性神經病變，經換血治療後，住院約1個月後已出院返家休養。圖／童綜合醫院提供
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