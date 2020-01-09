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吃飯、講話都痛 藥物控不住三叉神經痛得考慮外科介入

2020-01-09 13:11聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

三叉神經痛對患者是一大折磨。有人不管是張口講話、吃飯、咬食物都痛不欲生，也有人誤為牙痛而拔掉2顆牙。嘉義長庚副院長暨腦神經外科主治醫師楊仁宗表示，在治療上，通常先以抗癲癇等藥物控制，當藥物治療無效，或產生暈眩、肝功能受損等副作用時，就得考慮外科手術介入。

73歲高女士深受三叉神經痛折磨多年，吃許多藥都沒用，更瘦了好幾公斤。58歲鄭先生則飽受三叉神經痛十年，做過兩次開腦微血管減壓術及伽瑪刀立體定位放射手術，仍無法改善疼痛。而後兩人接受長庚醫院三叉神經射頻燒灼治療，症狀終於改善。

長庚醫院今舉行三叉神經射頻燒灼治療記者會。收治上述兩患者的楊仁宗表示，三叉神經有三個分支，分別掌管臉部上、中、下的感覺，而造成痛的病因。目前認為是三叉神經在進入腦幹的區域受到血管壓迫，而產生神經傳導短路現象。但多數患者常先誤以為是臉部或牙齒疼痛，而先至牙科就診，經治療無效後才轉至神經內外科。

楊仁宗說，據統計，三叉神經痛好發於50歲以上族群，全世界每10萬人口約4至13人罹患。發作前常沒有預兆，但可由觸摸臉部、風吹、咀嚼、說話或刷牙而引發如電擊般的疼痛。

手術上，傳統為開腦微血管減壓術，但年紀大的患者較不合適；伽瑪刀立體定位放射手術雖無傷口，但治療效果較差，費用也較高。

楊仁宗說，嘉義長庚醫院此創新結合核磁共振、電腦斷層影像及導航系統定位技術，醫師在患者局部麻醉下，將一根細針通過顱底橢圓小孔，放置到腦內的三叉神經節，再予以射頻燒灼治療，就可迅速改善疼痛。治療時間僅需10分鐘內，低侵犯性但有效、且無傷口產生，治療結束後患者即可返家，恢復正常活動。

不過楊仁宗也表示，部分患者術後會臉麻，約2、3天消退；且因為神經會再長出來，部分患者症狀有可能復發。另外，據統計全世界6%是本身神經有問題，不是三叉神經問題，因此射頻燒灼治療也可能無效。

此技術長庚已累計包括台灣、中國大陸、馬來西亞、新加坡、美國等800多個成功案例，94%的患者在治療後，疼痛情形獲得改善；而做過開腦等手術後復發疼痛的患者，在接受射頻燒灼治療後，也有約85%患者疼痛獲得改善。

長庚醫院今舉行三叉神經射頻燒灼治療記者會，並邀患者出席說明症狀改善。圖／長庚醫院...
長庚醫院今舉行三叉神經射頻燒灼治療記者會，並邀患者出席說明症狀改善。圖／長庚醫院提供
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嘉義長庚副院長暨腦神經外科主治醫師楊仁宗表示，三叉神經有三個分支，分別掌管臉部上...
嘉義長庚副院長暨腦神經外科主治醫師楊仁宗表示，三叉神經有三個分支，分別掌管臉部上、中、下的感覺，而造成痛的病因，目前認為是三叉神經在進入腦幹的區域受到血管壓迫，而產生神經傳導短路現象。圖／長庚醫院提供
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患者手術長庚

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