武漢肺炎是新型冠狀病毒 疾管署：估人傳人可能性較弱

衛福部疾病管制署上午表示，已接獲陸方通知，病原體初步判定為新型冠狀病毒。目前已知可感染人的冠狀病毒有六種，但引起武漢肺炎的新型冠狀病毒，根據陸方資料，動物傳人的可能性較高；初步排除SARS及MERS冠狀病毒，估計人傳人能力較弱。

疾管署副署長莊人祥表示，該病原體核酸檢測結果共15例陽性，已完成病毒全長基因定序，電子顯微鏡下呈典型冠狀病毒型態。此新型冠狀病毒尚未取名，我國檢疫、檢驗、醫療物資整備等均有所準備，仍維持現有的防疫作為。

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，從陸方傳來資料，尚無法研判是哪一種冠狀病毒。目前已知的冠狀病毒有數十種，主要宿主是哺乳類跟人類，其中可感染人的冠狀病毒已知有六種，民眾較熟知的是SARS跟MERS，另外四種症狀如一般感冒，或是比流感輕一點的呼吸道感染。武漢的新型冠狀病毒不是現在已知的上述六種，估計人傳人能力較弱。

黃婉婷說，SARS冠狀病毒的宿主是果子狸、MERS則是透過駱駝傳播。傳染途徑是近距離長時間接觸，且主要透過飛沫、少部分透過空氣傳播。就大陸提供的資料推測，此次檢出的新型冠狀病毒，動物傳人的可能性較高，民眾還不需太過擔心。

疾管署提醒，民眾自武漢地區返國後14天內如有疑似症狀，應盡速戴口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形，供醫師及時診斷通報。

不到20年，相繼出現SARS、MERS至武漢肺炎三種可傳染人類的新冠狀病毒。中國醫藥大學兒童醫院感染科主任黃高彬說，冠狀病毒演化速度快，且開始習慣人體細胞，中國活禽市場環境勢必是主要原因之一，人類跟動物宿主長時間接觸，「是一件需要被警惕的現象，人跟動物的接觸最好不要再如此頻繁。」

前疾管局局長、國衛院名譽研究員蘇益仁表示，盡快掌握其傳播方式是否改變，才能確認隔離具防堵疫情效果。另須了解病毒引起的臨床變化是否有不同，已知的新型冠狀病毒重症率未高於SARS；但重症率略高。後續是否會出現死亡個案，仍須觀察。