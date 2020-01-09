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蘇花改通車新景點 台泥DAKA園區開幕

2020-01-09 12:23聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

台泥集團在花蓮和平水泥廠內打造DAKA園區，有戶外太陽能裝置藝術和平花。記者王燕...
台泥集團在花蓮和平水泥廠內打造DAKA園區，有戶外太陽能裝置藝術和平花。記者王燕華／攝影
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蘇花改剛通車，台灣水泥搶搭熱潮，在沿線花蓮和平廠打造新景點「DAKA」園區，今天開幕，園區內有種植上百種鳳梨科植物的百鳳園、大型戶外太陽能發電裝置藝術「和平花」，及雨水循環的音樂噴水池等，台泥還推出港電廠三合一循環生態基地預約參觀，明起對外開放。

「DAKA」園區位於花蓮縣秀林鄉和平村的和平水泥廠內，從蘇花改南下，出谷風隧道再往南走，不到一分鐘，左側就是水泥廠。DAKA園區以清水模建物為主，呈現水泥粉光質感。

園區特色之一的百鳳園，上百種、逾千株鳳梨科植物，來自台泥集團位於屏東的「辜嚴倬雲植物保種中心」。

負責籌畫的辜嚴倬雲植物保種暨環境保護發展基金會資深蒐藏經理郭睿軒說，園區內有最古老的食用鳳梨，是現在大家吃的鳳梨的老祖宗，還有全世界第二大的「帝王鳳梨」，以及地表最強植物、靠空氣就能生存的「空氣鳳梨」，值得一看。

除了百鳳園及和平花戶外裝置藝術、音樂噴水池外，台泥也結合在地攤家，規畫市集；並引入星巴克、統一超商，兩家商店的收入，將部分提撥扶助社區。

園區今天啟用，台泥董事長張安平說，「DAKA」是太魯閣語瞭望台的意思，邀請民眾來到DAKA，瞭望和平的夢想。

配合「DAKA」區域的開放，台泥和平港、電廠及水泥廠將對外開放，導覽收入全數挹注在地的和平國小教育基金。

張安平說，很多人覺得工廠像一個黑盒子，不知道在做什麼，最好的方式就是開放讓大家來看，有了社會大眾監督，讓工廠可以繼續前進，台泥的初衷就是讓社會環境更好，成為工業人的驕傲。

台泥DAKA園區免費參觀，若要參加港電廠生態導覽，須預約並付費，可上官網http://www.tccdaka.com/tw/story.html預約。

台泥集團在花蓮和平水泥廠內打造DAKA園區，有集結上百種鳳梨科植物的百鳳園。記者...
台泥集團在花蓮和平水泥廠內打造DAKA園區，有集結上百種鳳梨科植物的百鳳園。記者王燕華／攝影
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台泥集團在花蓮和平水泥廠內的DAKA園區，規畫百鳳園，可看到來自南美洲，食用鳳梨...
台泥集團在花蓮和平水泥廠內的DAKA園區，規畫百鳳園，可看到來自南美洲，食用鳳梨的老祖宗。記者王燕華／攝影
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台泥集團在花蓮和平水泥廠內打造DAKA園區，今天開幕。記者王燕華／攝影
台泥集團在花蓮和平水泥廠內打造DAKA園區，今天開幕。記者王燕華／攝影
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台泥董事長張安平（後）今天與花蓮和平國小學童，一同啟動DAKA園區。記者王燕華／...
台泥董事長張安平（後）今天與花蓮和平國小學童，一同啟動DAKA園區。記者王燕華／攝影
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台泥集團在花蓮和平水泥廠內打造DAKA園區，今天開幕。記者王燕華／攝影
台泥集團在花蓮和平水泥廠內打造DAKA園區，今天開幕。記者王燕華／攝影
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辜嚴倬雲蘇花改台泥

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