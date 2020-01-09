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國人器捐人數創新高 赴境外移植人數隨之下降

2020-01-09 11:59聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

大愛器捐人數去年創下捐贈新高紀錄為375人，由本人或是家屬「主動」提出器捐的比例，更從過去的64%，提升至71%；捐贈者生前有填具捐贈意願的比率也從9%提升到24%。

國內器捐人數增加，連帶影響我國民眾境外移植的意願。根據統計，2013年境外移植人數為137人，去年僅有87人，有逐年下降趨勢。

器捐登錄中心董事長李伯璋表示，我國近年陸續通過「心臟停止死亡後器官捐贈作業參考指引」及「活體腎臟交換捐贈移植手術管理辦法」，加上「捨得」的口號、電視劇等傳播大愛器捐的概念，去年捐贈的人數突破歷史新高。

從2011年的229人到去年以達到375人，其中第一類器官心臟、肝臟、腎臟、肺臟、胰臟、小腸等去年的捐贈人數139人、第二類器官為眼角膜、皮膚等組織捐贈人數為236人。

去年捐贈人數前五名的醫院，第一類器官勸募人數最高的醫院為林口長庚，其次依序為北榮、中國附醫、彰化基督教醫院、高雄長庚；第二類器官勸募人數最高的醫院為台大，後續依序為林口長庚、北榮、三總、亞東。

國內的器官勸募成果也影響國人冒險境外移植的人數，根據器捐中心統計，2013年境外移植的案例為137人，去年僅剩87人。器捐中心執行長江仰仁表示，近年境外移植的人數有逐步下降，根據掌握的資料顯示，我國境外移植的地點仍以中國大陸為最大宗，其次為美國。

境外移植的器官以腎臟、肝臟為最多，以去年的資料顯示，赴中國大陸進行腎臟移植的人數為67人、肝臟為8人，與前年相比，赴中國大陸移植腎臟有72人、肝臟17人相比，明顯下降。

江仰仁表示，器捐中心每三個月會與健保署與衛福部勾稽境外移植的人數，除非境外移植的民眾，返國後，完全採自費購買抗排斥藥，否則只要有使用到健保資源，統統都能抓到得境外移植的人數。

李伯璋說，台灣器官移植患者的存活率已經可與歐美國家並駕齊驅，特別是大愛腎臟的五年存活率高達88％，高於美國的器官摘取與移植網絡存活率（OPTN）的83％，親屬腎臟移植五年存活率也達93％，高於OPTN92％。也呼籲民眾能發揮捨得的想法，持續支持器官捐贈。

器捐登錄中心董事長李伯璋今公布去年大愛器捐人數達到375人，創歷史新高，且捐贈者...
器捐登錄中心董事長李伯璋今公布去年大愛器捐人數達到375人，創歷史新高，且捐贈者生前有填具器捐意願比例，從過去的9％提升至24％。記者陳雨鑫／攝影
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器官捐贈

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